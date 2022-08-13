Batshuayi hamlesi taraftarı kızdırdı, Fenerbahçe'den iki golcü için son teklif

Yönetim, geçen sezonu Beşiktaş ’ta kiralık olarak geçiren Michy Batshuayi’yi bedelsiz olarak kiralamak için Chelsea ile anlaştı. Oyuncuyla da el sıkışıldı. Ancak Sarı-Lacivertliler, Belçikalı forvete imza attırmadan önce Maxi Gomez ve Moussa Dembele için son kez girişimde bulunmak için harekete geçti. Bu kararda, taraftarların Batshuayi ismine büyük tepki göstermesinin etkili olduğu iddia edildi.