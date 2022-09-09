Batshuayi'den bomba itiraf! Beşiktaş'ta yaşadıkları mı sebep oldu?
Fenerbahçe'nin yeni forveti Michy Batshuayi, ilk maçında golünü atarak takımına Avrupa'da galibiyeti getirdi. Batshuayi'nin maç sonu yaptığı itiraf ise Beşiktaş döneminde aldığı tepkilerin onda nasıl bir etki yarattığını ortaya serdi.
Michy Batshuayi, Dinamo Kiev karşısında Fenerbahçe'nin galibiyet golünü atarak yeni takımında iyi bir başlangıç yaptı. Belçikalı golcü karşılaşma sonundaki açıklamalarında "öz güven" vurgusu yaptı. Batshuayi, "Atmış olduğum gol bana fazlasıyla öz güven aşıladı. Zaten golü de takım arkadaşlarımla beraber kutladım. Benim mutluluğumu onlar da içtenlikle paylaştılar. Bunu gördüğüm zaman ben de çok daha fazlasını vermek istiyorum" dedi.
Batshuayi'nin öz güven vurgusu yapması ise Beşiktaş döneminde 14 gol atmasına rağmen çok eleştirilmesiyle ilgili. Oyuncu, taraftardan aldığı tepkiler ve siyah beyazlı camiada adeta "istenmeyen adam" ilan edilmesi nedeniyle zor günler yaşamıştı.
Bazı maçlarda ıslıklanan Batshuayi, Beşiktaş'taki bu döneminde öz güven kaybı yaşadı. Ismael'in takımda düşünmediği oyuncunun bonservisi için de bir girişim yapılmamıştı.
Belçikalı, ikinci Türkiye dönemine ise golle başladı.
28 yaşındaki Batshuayi, 2016 yazında Marsilya'dan Chelsea'ye 39 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Aradan geçen 6 senede kariyeri, beklediği ölçüde gelişmeyen Batshuayi, Chelsea'den Fenerbahçe'ye 3.5 milyon euro bonservisle geldi.