Batshuayi'den bomba itiraf! Beşiktaş'ta yaşadıkları mı sebep oldu?

Michy Batshuayi, Dinamo Kiev karşısında Fenerbahçe'nin galibiyet golünü atarak yeni takımında iyi bir başlangıç yaptı. Belçikalı golcü karşılaşma sonundaki açıklamalarında "öz güven" vurgusu yaptı. Batshuayi, "Atmış olduğum gol bana fazlasıyla öz güven aşıladı. Zaten golü de takım arkadaşlarımla beraber kutladım. Benim mutluluğumu onlar da içtenlikle paylaştılar. Bunu gördüğüm zaman ben de çok daha fazlasını vermek istiyorum" dedi.