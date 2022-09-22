Bayern'de Nagelsmann'a kıyafet eleştirisi: Çok dikkat çekiyorsun, yapma

Çok gösterişli buluyorlar

Bayern Münih'teki kötü gidiş, teknik direktör Nagelsmann'ın kıyafetlerinin bile eleştirilmesine neden oldu. Almanya'nın önde gelen gazetesi Bild, Bayern yönetimindeki bazı isimlerin Nagelsmann'ın giyimindeki "gösterişten" memnun olmadığını iddia etti.