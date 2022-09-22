Bayern'de Nagelsmann'a kıyafet eleştirisi: Çok dikkat çekiyorsun, yapma
Bayern Münih'te kötü gidiş sürüyor. Gol atmakta ve maç kazanmakta zorlanan Bayern, son olarak deplasmanda Augsburg'a yenilmişti. Alman devinde genç teknik adam Julian Nagelsmann'a oyun, sonuç ve futbol eleştirilerinin yanında bir de "kıyafet" eleştirisi geldi.
Çok gösterişli buluyorlar
Bayern Münih'teki kötü gidiş, teknik direktör Nagelsmann'ın kıyafetlerinin bile eleştirilmesine neden oldu. Almanya'nın önde gelen gazetesi Bild, Bayern yönetimindeki bazı isimlerin Nagelsmann'ın giyimindeki "gösterişten" memnun olmadığını iddia etti.
Kötü sonuçlar eleştiri getirdi
Gazetedeki habere göre, son 4 maçında 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Bayern'de, Julian Nagelsmann saha dışı olaylarla çok fazla gündeme geliyor ve bu durum, takımın odağını dağıtıyor.
"Podyum göndermesi
Yöneticiler, Nagelsmann'ın kulübün sponsorlarından giyinmeyi tercih etmesine rağmen fazla renkli ve fazla dikkat çekici giyindiğine dikkat çekti. Kulübeyi "podyum" gibi kullandığı yönünde eleştiri alan Nagelsmann, özellikle takım kötü giderken daha da göze battı.
İlişkisi gündeme oturmuştu
35 yaşındaki genç teknik adam daha önce de Bild muhabiri Lena Wurzenberger ile ilişkisiyle gündeme gelmişti. Wurzenberger, ilişkinin ortaya çıkmasının ardından Bild'teki işinden kovulmuştu.
Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn ise Wurzenberger olayı sonrası, "Julian ile görüştük ve açıklamalarına ikna olduk. Hocamıza güvenimiz sürüyor" demişti.