Beşiktaş boşta olan Tolga Ciğerci ile ilgileniyor
Başakşehir'le yollarını ayıran Tolga Ciğerci'ye sürpriz bir talip çıktı. Süper Lig devi Beşiktaş, Josef de Souza'nın sakatlığı sonrası orta saha arayışlarına başladı ve Tolga Ciğerci gündeme alındı.
Beşiktaş'ta dizindeki sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Josef de Souza, ligin ilk yarısının büyük kısmını kaçıracak. Ligin başında ipleri sıkı tutmak ve yarışın içinde kalmak isteyen Beşiktaş, Josef'in yokluğunu gidermeye çalışıyor.
Başakşehir'den ayrılan Tolga Ciğerci ile ilgilenen Beşiktaş, bonservisi elinde olan oyuncunun şartlarını sordu. Orta alanda Gedson, Salih, Emirhan, Atiba ve Kartal Kayra'ya sahip olan Beşiktaş, daha sert ve güçlü bir oyuncu profili arıyor. Tolga ise bu tanıma uyuyor.
Ismael, Josef'in dönüşüne kadar ortada forma giyebilecek, Josef'in dönüşü sonrası ise rotasyona girmeyi sorun etmeyecek bir isim istiyor. Serbest konumda olan 30 yaşındaki Tolga Ciğerci de yeniden büyük takımda oynama konusunda istekli.
Daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Tolga, transfer gerçekleştiği takdirde üç büyüklerin hepsinde oynamış futbolcular arasına girecek.
Tolga, 1.5 sezonda Başakşehir formasını 47 maçta giydi, 2 gol atıp 1 de asist yaptı.