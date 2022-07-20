Beşiktaş boşta olan Tolga Ciğerci ile ilgileniyor

Başakşehir'den ayrılan Tolga Ciğerci ile ilgilenen Beşiktaş, bonservisi elinde olan oyuncunun şartlarını sordu. Orta alanda Gedson, Salih, Emirhan, Atiba ve Kartal Kayra'ya sahip olan Beşiktaş, daha sert ve güçlü bir oyuncu profili arıyor. Tolga ise bu tanıma uyuyor.