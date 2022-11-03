Beşiktaş için Wout Weghorst tamam! Yönetimin tek korkusu var

Attığı goller ve yaptığı asistlerle beraber, hal ve hareketleriyle de taraftarın sevgilisi olan Weghorst için Şenol Güneş'ten yönetime onay geldi. Güneş, göreve gelmeden önce de takip ettiği Beşiktaş'ta Weghorst'un kalmasını istedi.

Milliyet'in haberine göre, yönetim 1.97'lik forvetin bonservisini alacak.