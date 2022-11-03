Beşiktaş için Wout Weghorst tamam! Yönetimin tek korkusu var
Beşiktaş sezon başında büyük uğraşlarla Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst'tan çok memnun. 12 maçta 6 gol 4 asistle önemli katkı sağlayan Hollandalı golcünün bonservisi alınacak. Beşiktaş, ocak ayında Burnley ile masaya oturma kararı aldı.
Beşiktaş, sezon başında Wout Weghorst için uzun süre Burnley ile pazarlık yapmıştı. Oyuncuyu ikna etme süreci de çetrefilli geçen Beşiktaş, nihayet mutlu sona ulaşarak dev forvete kavuşmuştu.
Alınan verim, Beşiktaş'ın çabalarına değdi ve Weghorst 12 haftalık periyotta ciddi katkı verdi.
Attığı goller ve yaptığı asistlerle beraber, hal ve hareketleriyle de taraftarın sevgilisi olan Weghorst için Şenol Güneş'ten yönetime onay geldi. Güneş, göreve gelmeden önce de takip ettiği Beşiktaş'ta Weghorst'un kalmasını istedi.
Milliyet'in haberine göre, yönetim 1.97'lik forvetin bonservisini alacak.
Burnley ile yapılan anlaşmada Hollandalı golcü için 10 milyon euro'luk satın alma opsiyonu var. İngiltere'de Championship'te mücadele eden Burnley de Weghorst'u satmaya sıcak bakıyor. Ocak ayında görüşme yapacağı öğrenen iki yönetim, fiyat üzerinde konuşacak.
Beşiktaş'ın 10 milyon euro'luk opsiyon konusunda kolaylık isteyeceği ve daha düşük bir rakama transferi bitirmek istediği öğrenildi.
Beşiktaş'ın tek korkusu ise Weghorst'un Dünya Kupası'nda iyi oynaması. Weghorst'un Hollanda ile Dünya Kupası'nda sahne alması ve performansının iyi olması halinde piyasası artabilir ve Beşiktaş indirim sağlayamayabilir.