Beşiktaş, Önder Karaveli'yi görevden derhal alıyor! Valerien Ismael...
Beşiktaş teknik direktör konusunda hareketli günler yaşıyor. Takımın oyununun kötüye gitmesi, gol yollarında büyük zorluk çekilmesi, Önder Karaveli'nin oyuncu tercihleri, Türkiye Kupası'nın kaybedilişi, Galatasaray derbisindeki mahkum oyun ve son alınan Hatayspor beraberliği, Önder Karaveli'ye olan güveni dibe indirdi. Beşiktaş, Valerien Ismael ile anlaştı.
"Hemen başlayacak"
Fanatik, Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ile konuştu. Kazancı, Valerien Ismail ile resmen anlaştığını ve kararın Başkan Ahmet Nur Çebi'de olduğunu açıkladı.
Kazancı, "Başkan onay verirse Ismail göreve hemen başlayacak. Önder Karaveli ise teknik ekipte olacak" dedi.
Bu gelişme, Önder Karaveli'nin görevden alınacağı anlamına geliyor.
İşte Kazancı'nın sözleri:
Ben Valerien İsmael ile her konuda anlaştım. Süre konusunda sıkıntı yok. Eğer Başkanımız Ahmet Nur Çebi onay verir ise hemen takımın başına geçecek. Süreç uzarsa da Önder hocamız ve Mehmet Ekşi hocamız buradalar. Önder hoca teknik ekip içinde olacak.
Ben Valerien İsmael ile her konuda anlaştım. Süre konusunda sıkıntı yok. Eğer Başkanımız Ahmet Nur Çebi onay verir ise hemen takımın başına geçecek. Süreç uzarsa da Önder hocamız ve Mehmet Ekşi hocamız buradalar. Önder hoca teknik ekip içinde olacak.
Maaşı belli oldu
Kazancı'nın, Ismael ile yaptığı pazarlıklarda 46 yaşındaki hocayla 1+1 yıllık sözleşme süresi ve yıllık tüm teknik ekibe toplamda 700 bin Euro'luk maaş önerisiyle anlaştığı da kaydedildi.
Karaveli ne karar alacak?
Pazartesi yönetim kurulundan onay çıkması halinde Ismael salı günü İstanbul'a gelecek.
Başkan Çebi ve kurmaylarının pazartesi günü yönetim toplantısında Ismael ismini masaya yatıracağı ve toplantı sonrasında Fransız teknik adamı açıklayacak.
Karaveli'nin bu karar karşısındaki tutumu ise merak konusu.
Fanatik