Beşiktaş, Önder Karaveli'yi görevden derhal alıyor! Valerien Ismael...

Ben Valerien İsmael ile her konuda anlaştım. Süre konusunda sıkıntı yok. Eğer Başkanımız Ahmet Nur Çebi onay verir ise hemen takımın başına geçecek. Süreç uzarsa da Önder hocamız ve Mehmet Ekşi hocamız buradalar. Önder hoca teknik ekip içinde olacak.