Beşiktaş stoperi Türkiye'den alıyor! İşte adaylar
Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın ayrılığı sonrası Saiss katılmıştı. Ancak Ismael'in talebiyle bir de yerli stoper takviyesi yapılacak. Beşiktaş 4 yerli stoperi takibe aldı ve içlerinden en az birini kadroya katmak istiyor.
Beşiktaş'ta gündem yerli oyuncu transferi. Yeni sezonda ilk 11'de 3 yerli zorunluluğu kuralı devam edecek. Beşiktaş ise hem bu sezon hem de sonraki sezonlarda yaşanacak kademeli düşüş için yerli oyunculara yöneldi. Stoper mevkiisinde Serdar Saatçı ile beraber en az bir tane daha Türk oyuncu isteniyor. Milliyet'teki habere göre, adaylar şöyle:
Emrecan Uzunhan - İstanbulspor
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor'da forma giyen Emrecan Uzunhan için siyah-beyazlılar olumlu girişimler yaptı. Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor. Emrecan transferi için Tyler Boyd takasta kullanılmak isteniyor. 21 yaşında ve 1.89 boyundaki futbolcunun kontratı 2025'e kadar bulunuyor. Oyuncunun güncel transfer bedeli 525 bin Euro civarında.
Tayyip Talha Sanuç - Adana Demirspor
Adana Demirspor forması giyen Tayyip Talha Sanuç siyah-beyazlıların listesinde yer alan isimlerden biri durumunda. Futbolcu, Beşiktaş'a transfer olmayı arzu ediyor. Kulüpler arasında temaslar olsa da mali açıdan bir anlaşma söz konusu değil. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Beşiktaş ile görüşüyoruz ama henüz resmi bir teklif yok. Beşiktaş'ın 10 milyon TL teklif ettiği iddiaları doğru değil. 10 milyon TL gibi rakamlar hayal ürünü. O rakamlara olmaz bu transfer" diyor.
Emirhan Topçu - Rizespor
Çaykur Rizespor ile 2024 yılına kadar kontratı bulunan Emirhan Topçu, uzun bir süredir siyah-beyazlıların radarında. Sol ayaklı stoper olarak dikkati çeken 21 yaşındaki futbolcu için Rizespor yönetimi henüz kararını vermedi. Bilindiği üzere Rizespor'da yönetim değişti. Karadeniz ekibi yetkilileri, "Kulübün menfaatleri ne gerekiyorsa onu yaparız" derken, futbolcunun piyasası ise 300 bin Euro civarında. Emirhan, Rizespor'da geçen sezon 13 maçta oynadı ve 931 dakika süre aldı.
Atınç Nukan - Göztepe
Beşiktaş altyapısından yetişen Atınç Nukan, siyah-beyazlı takımda parladıktan sonra Leipzig'e transfer olmuş ama Alman ekibinde tutunamamıştı. Son olarak Göztepe forması giyen 1.96 boyundaki stoper, Beşiktaş'a dönmenin hayalini kuruyor. 675 bin Euro piyasa değeri olan futbolcu geçen sezon 22 maçta 1994 dakika sahada kaldı ve 3 gol 1 asist üretti. Atınç, Beşiktaş'ın listesinde ilk tercih durumunda değil.