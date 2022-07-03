Beşiktaş stoperi Türkiye'den alıyor! İşte adaylar

Tayyip Talha Sanuç - Adana Demirspor

Adana Demirspor forması giyen Tayyip Talha Sanuç siyah-beyazlıların listesinde yer alan isimlerden biri durumunda. Futbolcu, Beşiktaş'a transfer olmayı arzu ediyor. Kulüpler arasında temaslar olsa da mali açıdan bir anlaşma söz konusu değil. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Beşiktaş ile görüşüyoruz ama henüz resmi bir teklif yok. Beşiktaş'ın 10 milyon TL teklif ettiği iddiaları doğru değil. 10 milyon TL gibi rakamlar hayal ürünü. O rakamlara olmaz bu transfer" diyor.