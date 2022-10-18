Beşiktaş taraftarının adını bağırdığı Sergen Yalçın'dan Ismael açıklaması

"BANA YAKIŞMAZ"

Beşiktaş'ta tribünlerin adına tezahürat yaptığı Sergen Yalçın, sessizliğini bozdu. Beşiktaş'ın iki kupalı eski hocası Milliyet'ten Bilal Meşe'ye konuştu.

Yalçın, "Takımın başında bir hoca var, onunla ilgili yorumlar yapmak hem doğru olmaz hem de bana asla yakışmaz. Ona saygısızlık olur. Bu konulara girmek istemiyorum" dedi.