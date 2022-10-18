Beşiktaş taraftarının adını bağırdığı Sergen Yalçın'dan Ismael açıklaması
Beşiktaş taraftarı Trabzonspor maçının ardından Valerien Ismael'i istifaya davet ederek Sergen Yalçın adına tezahürat yapmıştı. Beşiktaş zirve iddiasını sürdürse de tribünler oynanan oyundan ve Ismael'in kadro-değişiklik tercihlerinden memnun değil. Sergen Yalçın ise bu gelişmenin ardından sessizliğini bozdu.
Beşiktaş'ta tribünler ile yönetimin farklı görüşte olduğu günler yaşanıyor. Trabzonspor maçının ardından Valerien Ismael'i istifaya davet eden taraftar, Sergen Yalçın'ın adını bağırmıştı. Yönetim ise yaptığı toplantıda Ismael'in arkasında oldukları konusunda fikir birliğine vardı.
"BANA YAKIŞMAZ"
Beşiktaş'ta tribünlerin adına tezahürat yaptığı Sergen Yalçın, sessizliğini bozdu. Beşiktaş'ın iki kupalı eski hocası Milliyet'ten Bilal Meşe'ye konuştu.
Yalçın, "Takımın başında bir hoca var, onunla ilgili yorumlar yapmak hem doğru olmaz hem de bana asla yakışmaz. Ona saygısızlık olur. Bu konulara girmek istemiyorum" dedi.
"KARALAR BAĞLAMAYA GEREK YOK"
Sergen Yalçın tribünlerin Ismael'i istifaya çağırıp kendi adına tezahürat yapmasıyla ilgili, "Taraftar istediği gibi bağırır, engelleyemezsiniz. Bu oyunda tepki de var, övgü de... Doğal karşılamak gerekir. Taraftar eleştirebilir, kızabilir, bu oyunun doğasında var. Beşiktaş iyi bir takım ve ortaya ah-vah'lık bir tablo yok. Öyle karalar bağlamaya da gerek yok" yorumunda bulundu.
"OYUNDA SIKINTI VAR"
Sergen Yalçın, tepkilerin nedeninin oyunla ilgili olduğunu düşündüğünü söyleyerek, "Oyunsal anlamda biraz sıkıntı var. Kaldı ki, alınan oyuncular Preimer Lig’den geldiler. Hepsi de önemli isimler. Biraz sabır ve destek gerekir. Taraftar neticede takımın hep başarılı olmasını, istiyorlar, tepkileri bundandır" değerlendirmesini yaptı.