Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 13 oyuncuya yol göründü
Beşiktaş'ta Valerien Ismael yeni sezonda bambaşka bir takım yaratma peşinde. Yeni sezonun planlamasını Ceyhun Kazancı'ya veren Valerien Ismael, taktik, formasyon, alternatif planlar, gidecek-kalacaklar ve transfer listesi gibi konulardaki isteklerini bildirdi. Ismael'in isteğine göre 13 futbolcuya kapı göründü.
Hürriyet'ten İsmael Er'in haberine göre, Beşiktaş'ta 13 oyuncu yeni sezonda takımda olmayacak. Valerien Ismael, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'ya tüm planlamayı detaylarıyla bildirdi ve gidecekler isimler de böylece belli oldu.
5 oyuncudan çok memnun
Sezon başından bu yana kadroda bulunan tüm oyuncuların istatistiklerini çıkararak analizlerini takip eden İsmael kalmasını istediği Rosier, Ghezzal, Souza, Montero, Kenan dışındaki futbolcularla ilgili son kez düşünerek karar vereceğini iletti.
Yolcular netleşti
Beşiktaş'ta kadro dışı olan Lens, Douglas, Ljajic ve N’Sakala başta olmak üzere; Alex Teixeira, Oğuzhan, Mehmet Topal, Gökhan Töre, Umut Meraş, Domagoj Vida ve Larin ile yollar ayrılacak.
Kiralık sözleşmeleri bitecek Pjanic ile Batshuayi'ye de veda edilecek.
Atiba'nın kaderi yabancı sınırına bağlı
Yeni sezonda uygulanacak yabancı sınırı kuralı hala belirsiz. Beşiktaş Atiba Hutchinson konusunda karar vermek için kuralı bekliyor. TFF, kuralı 14 olarak devam ettirirse 39 yaşındaki kaptan kalacak. 12'ye inerse Atiba da gidecek ve yolcu sayısı 14 olacak.
Transferde stopere ve forvete öncelik
Valerien Ismael transferde ise öncelikle Batshuayi yerine bir forvet istiyor. İlk geldiği dönem Batshuayi için övgü dolu konuşan Fransız hoca, Belçikalı oyuncu için artık o kadar da olumlu düşünmüyor. Gol vuruşlarında daha etkili bir isim talep eden Ismael, Sörloth'a olumlu rapor vermişti.
Daha sonra ise rota, stoper olacak.
Siyah beyazlılar mevcut kadroda yer alan Güven Yalçın ve Can Bozdoğan ile ise yola devam etmek istiyor.