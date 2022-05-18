Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 13 oyuncuya yol göründü

Yolcular netleşti

Beşiktaş'ta kadro dışı olan Lens, Douglas, Ljajic ve N’Sakala başta olmak üzere; Alex Teixeira, Oğuzhan, Mehmet Topal, Gökhan Töre, Umut Meraş, Domagoj Vida ve Larin ile yollar ayrılacak.

Kiralık sözleşmeleri bitecek Pjanic ile Batshuayi'ye de veda edilecek.