Beşiktaş'tan Serdar Saatçı'ya şart! Ismael ve yönetimden ortak karar çıktı

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Serdar, daha önceki sözleşme uzatma görüşmelerinde yapılan teklifleri kabul etmemişti. Habere göre, eğer Serdar'ın cevabı olumlu olursa kontrat imzalanacak ve oyuncu takıma geri dönecek. Eğer bu teklifi kabul etmezse kadro dışı durumu devam edecek.