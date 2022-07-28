Beşiktaş'tan Serdar Saatçı'ya şart! Ismael ve yönetimden ortak karar çıktı
Beşiktaş'ta Serdar Saatçı konusunda gelişmeler yaşanıyor. Hazırlık maçındaki hareketleri nedeniyle Valerien Ismael'in kadro dışı bıraktırdığı oyuncu özür dilemiş ancak affedilmemişti. Saatçı önceki gün Başkan Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret ederek elini öptü ve başkandan af kararı çıktı. Son kararı Valerien Ismael'e bırakan Çebi ve yönetim, Serdar'a af için şart koştu.
Beşiktaş, Serdar Saatçı krizini aşmak üzere. Viktoria Plzen maçında Valerien Ismael'in oyunda aldıktan 12 dakika sonra hatalarına ve mücadele etmemesine kızarak oyundan çıkardığı oyuncu, direkt soyunma odasına gitmiş ve kapıları tekmelemişti. Bu hareketleri sonrası, 'disiplinsiz davranış' gerekçesiyle kadro dışı bırakılan oyuncudan kendine kulüp bulması istenmişti.
1 haftalık sürede sessizliğini koruyan Serdar Saatçı, olaydan bir hafta sonra özür mesajı paylaştı ancak Valerien Ismael'den karşılık bulamadı. Kamp kadrosuna yazılmayan Serdar, affedilmek için önceki gün bir kongre üyesi aracılığıyla Başkan Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti.
Çebi'nin elini öpen Serdar, böyle bir olayın bir daha yaşanmayacağına dair söz vererek af diledi. Çebi'nin affettiği ancak takıma dönme konusunda son kararı Ismael'e bıraktığı olay sonrası bir gelişme daha yaşandı.
A Spor'da yer alana habere göre, Serdar Saatçı'nın affedilmesi için yönetim ve Ismael'in aldığı ortak karara göre, 19 yaşındaki stoperin 5 yıllık yeni sözleşmeye imza atması gerekiyor.
Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Serdar, daha önceki sözleşme uzatma görüşmelerinde yapılan teklifleri kabul etmemişti. Habere göre, eğer Serdar'ın cevabı olumlu olursa kontrat imzalanacak ve oyuncu takıma geri dönecek. Eğer bu teklifi kabul etmezse kadro dışı durumu devam edecek.