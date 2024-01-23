Bu 'Zaha' başlangıç! Okan Buruk sistemi değiştiriyor

Trabzonspor’u deplasmanda 5-1’lik skorla bozguna uğratan Galatasaray’da Zaha, rüşdünü ispatladı. Performansı nedeniyle zaman zaman eleştirilen Fildişili forvet, 2 gol ve 1 asistle gecenin kahramanı oldu. Bu özel performans, tecrübeli oyuncuya bir ilki de yaşattı. Zaha, en üst ligde en fazla skor katkısı verdiği maçı oynadı.

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Icardi’nin yokluğunda ileri uçta görev yapan 31 yaşındaki oyuncu, Arjantinli’nin dönüşüyle yeniden kanada geçecek. Ancak Okan Buruk, oyun sistemini Zaha’yı daha fazla pozisyona sokacak şekilde dizayn edecek. Görünen o ki Trabzonspor maçındaki performansı, yıldız futbolcu için yeni bir başlangıç olacak.

TRANSFER MESAJI YOK

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, transfer konusunda renk vermedi. Kura çekiminin ardından açıklamalarda bulunan Ergün, “Elimizde bir kadro var. Transfer mesajı vermekten ziyade, yoğun bir maç takvimimiz var. Benim vereceğim mesaj, taraftarımız bizi yalnız bırakmasın” ifadelerini kullandı.

TORREİRA MASAYA

Torreira, performansıyla Galatasaray taraftarını büyülemeyi sürdürüyor. Trabzon karşısında sahada basmadık yer bırakmayan Uruguaylı orta saha için yönetim şimdiden harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi 2026’da bitecek 27 yaşındaki futbolcunun kontratını uzatmak için masaya oturmaya hazırlanıyor.

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BU GURUR BURUK’UN

Galatasaray, Trabzonspor’a 228 hafta sonra en ağır iç saha yenilgisini yaşattı. Bordo-mavililer, 2017-2018 sezonunun 8. haftasında Akhisar’a evinde 6-1 yenilmişti. İşin ilginç yanı, Ersun Yanal yönetimindeki Fırtına’ya o dönem hezimet yaşatan Manisa ekibinin hocası Okan Buruk’tu.