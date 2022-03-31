Burak Elmas cephesinden ikinci tepki: Hırsları kulübe zarar verdi
Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi idari açıdan ibra edilmemiş ve seçim kararı alınmıştı. 23 Nisan veya 30 Nisan'da Galatasaray'ın yeni başkanı belli olacak. Ancak seçim öncesi ortalık hayli karışık. Burak Elmas'ın yönetiminde bulunan Vahap Tanrıverdi'nin ardından bir diğer yönetici Nihat Kırmızı da konuştu.
Fanatik'e konuşan Nihat Kırmızı, kendilerini ibra etmeyen genel kurula sert sözlerle veryansın etti. Kırmızı, "Sandıktan sağduyu değil, kaos çıktı. Hırslarıyla kulübe zarar verdiler" dedi.
Galatasaray'ın eski başkanı ve Burak Elmas'ın kayınpederi Faruk Süren de "Bu ne hınçmış arkadaş!" açıklamasını yapmıştı. İşte Kırmızı'nın sözleri:
"Elmas'la geldim, Elmas'la gideceğim"
Sandıktan sağduyu değil, kaos çıktı. Birilerinin iktidar hırsı kulübe ve camiaya zarar verdi. Umarım bundan sonra göreve gelen arkadaşlarımız başarılı olur. Burak Elmas sözünü tuttu ve seçim kararını aldı. Ben başkan adayı olmayacağım. Herhangi bir listeye de girmeyi düşünmüyorum. Burak Elmas'la geldim, Elmas'la bırakacağım. Bu dönemde başka herhangi bir tasarrufum olmayacak.
Sandıktan sağduyu değil, kaos çıktı. Birilerinin iktidar hırsı kulübe ve camiaya zarar verdi. Umarım bundan sonra göreve gelen arkadaşlarımız başarılı olur. Burak Elmas sözünü tuttu ve seçim kararını aldı. Ben başkan adayı olmayacağım. Herhangi bir listeye de girmeyi düşünmüyorum. Burak Elmas'la geldim, Elmas'la bırakacağım. Bu dönemde başka herhangi bir tasarrufum olmayacak.
"Amacımız hizmetti"
Son günümüze kadar Galatasaray'a en iyi hizmeti vermeye çalışacağız. Sonuçta bu bir bayrak yarışıdır. Galatasaray'a hizmet etmek için sadece başkan veya yönetici olmanız gerekmiyor. Ben her zaman Galatasaray'ın yanında ve hizmetinde olacağım.
Son günümüze kadar Galatasaray'a en iyi hizmeti vermeye çalışacağız. Sonuçta bu bir bayrak yarışıdır. Galatasaray'a hizmet etmek için sadece başkan veya yönetici olmanız gerekmiyor. Ben her zaman Galatasaray'ın yanında ve hizmetinde olacağım.
"Işıtan istifa etmeliydi"
Vahap Tanrıverdi, Işıtan Gün konusuyla ilgili ise şunları söylemişti:
Işıtan'la aylardır çalışıyoruz, Allah var bir saygısızlığını görmedim. Naif biri olarak biliyorum ancak attığı tweet'leri ben atmış olsaydım o gün orada bile bulunmazdım. Madem bulundum, genel kurul günü salona gelip arkaya geçeceğime kürsüye çıkar herkesin gözünün içine baka baka, onurlu-gururlu şekilde istifamı verir ayrılırdım.
"Başkan'ın istifa talebini reddetti"
Tanrıverdi, Burak Elmas'ın Işıtan Gün'e "istifa et" dediğini ancak Gün'ün bu talebi reddettiğini açıkladı.
Gün, reddetmekle kalmayıp, "Sadece hep beraber istifa edersek ederim" dediğini aktardı.