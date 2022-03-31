Burak Elmas cephesinden ikinci tepki: Hırsları kulübe zarar verdi

Sandıktan sağduyu değil, kaos çıktı. Birilerinin iktidar hırsı kulübe ve camiaya zarar verdi. Umarım bundan sonra göreve gelen arkadaşlarımız başarılı olur. Burak Elmas sözünü tuttu ve seçim kararını aldı. Ben başkan adayı olmayacağım. Herhangi bir listeye de girmeyi düşünmüyorum. Burak Elmas'la geldim, Elmas'la bırakacağım. Bu dönemde başka herhangi bir tasarrufum olmayacak.