Burak Elmas'ın gidişine o neden oldu! Kadın üyeden 'sapkın' çıkışı...
Galatasaray'da önceki gün tamamlanan Genel Kurul Toplantısı'nda Burak Elmas için idari ibrasızlık kararı çıkmış ve Elmas'ın başkanlığı düşmüştü. Burak Elmas'ın gidişinin birçok sebebi olduğu biliniyor ancak belki de en büyüğü, skandal tweet'leri ortaya çıkan Işıtan Gün'ü görevden almaması oldu.
Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberinde, Genel Kurul Toplantısı'nda Burak Elmas'ın yaptığı stratejik hataya dikkat çekildi.
Toplantının en çok reaksiyon alan konuşmalarından biri hukukçu genel kurul üyesi Begüm Özkan'ın konuşmasıydı.
"Sapkın zihniyet"
Özkan yaklaşık 5 dakikalık konuşmasında Işıtan Gün için "Bilmem kaç sene önce yapıldı diyerek, o tweet'leri attığı zaman 35 yaşında olan bu sapkın zihniyetini görmezden gelebilirsiniz ama o ismi Galatasaray adı altında yönetici olarak tutamazsınız. Siz beni temsil etmiyorsunuz" demişti.
Elmas'tan hata
Özkan’ın konuşmasının hemen ardından stratejik hataya imza atan Elmas, genel kurulun tansiyonunu düşürmek ve eleştirilere hak vermek yerine “Işıtan Gün’e yapılan bu suçlamaları kabul etmiyorum” diyerek tepkilerin hedefindeki ismi koruyan bir sahiplenen tavır sergiledi. Bu da kendisine karşı oluşan geniş cepheyi zirveye ulaştırdı.