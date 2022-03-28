Burak Elmas'ın gidişine o neden oldu! Kadın üyeden 'sapkın' çıkışı...

"Sapkın zihniyet"

Özkan yaklaşık 5 dakikalık konuşmasında Işıtan Gün için "Bilmem kaç sene önce yapıldı diyerek, o tweet'leri attığı zaman 35 yaşında olan bu sapkın zihniyetini görmezden gelebilirsiniz ama o ismi Galatasaray adı altında yönetici olarak tutamazsınız. Siz beni temsil etmiyorsunuz" demişti.