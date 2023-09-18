Burak Yılmaz'a ortak oldu! Icardi'nin gözü rekorda

Mauro Icardi, performansıyla büyülemeye devam ediyor. Son 6 maçta boş geçmeyen ve 8 gol-1 asistlik dev katkı veren Arjantinli yıldız, gözünü rekora dikti. Ligde ilk 11’de sahaya çıktığı son 11 maçta da rakip ağları sarsan Icardi, Burak Yılmaz’ın rekoruna ortak oldu. 30 yaşındaki süper star, Başakşehir karşılaşmasında da gol sevinci yaşarsa unvanın tek başına sahibi olacak. 5 golle ligde krallık yarışında şu an zirvede olan Icardi, ayrıca 2022-2023 sezonundan beri en fazla kafa golü atan futbolcu konumunda.

ZİYECH PARLADI

Cim Bom’un yeni transferlerinden Hakim Ziyech, Sarı-Kırmızılı forma altındaki ilk maçında taraftara umut verdi. İkinci yarının başında Tete’nin yerine oyuna giren 30 yaşındaki Faslı orta saha, kaleyi iki kez yokladı, birini Icardi kafayla ağlara yolladı. 6 ikili mücadelenin 3’ünü kazanan Ziyech, tam kapasiteye ulaştığında takımın vazgeçilmezi olacağını gösterdi.

HARRY POTTER BÜYÜLÜYOR

Attığı goller sonrası Harry Potter sevinciyle özdeşleşen Kerem Aktürkoğlu, futboluyla mest ediyor. Samsunspor önünde 2 gol ve 1 asistle maça damga vuran 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 4’e yükseltti. Kaleyi bulan 2 şutu da gol olan Kerem, girdiği 6 ikili mücadelenin 3’ünü kazandı. 1 de kritik pas arası yapan yıldız futbolcu, performansıyla göz kamaştırdı.

BURUK’TAN UYARI

Sarı-Kırmızılılar, Samsunspor engelini 4 golle aşsa da savunmanın performansı teknik direktör Okan Buruk’u memnun etmedi. Karadeniz ekibinin kanat ataklarında ceza sahasına kolay gelmesi ve defans arkasına atılan toplarda yapılan hatalar genç teknik adamı tedirgin etti. Dünkü antrenmanda oyuncularına hatalarını tek tek anlatan Buruk, Kopenhag maçında bunların tekrarlanmamasını istedi.

ARA VERMEDİ

Galatasaray, ara vermeden Kopenhag maçı hazırlıklarına başladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışmasıyla devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışması ve üçe üç oyunun ardından çift kale maçla sona erdi