Burak Yılmaz'dan Dünya Kupası için küfür itirafı ve özür

Elbette çok üzüldüm kaçırdığım için. Dünya Kupası esnasında Türkiye'deki birçok insandan da sık sık küfürlü mesajlar aldım. Bayağı küfür yedim yani. Ama canları sağ olsun; önemli değil. Gerçekten hayatımın en üzücü anlarından biri o penaltı. Ülkemdeki insanları üzdüğüm için tekrar tekrar özür diliyorum.