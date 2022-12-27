Burak Yılmaz'dan Dünya Kupası için küfür itirafı ve özür
Milli Takım'dan emekli olan Burak Yılmaz, Dünya Kupası play-off turunda Portekiz karşısında penaltı kaçırmış ve milliler fırsat tepmişti. Kaçan penaltı sonrası turnuvaya giden taraf Portekiz olmuştu. Burak, sosyal medya hesabından sorulara yanıt verdi.
Fortuna Sittard forması giyen 37 yaşındaki Burak Yılmaz, Instagram hesabındaki takipçileriyle soru-cevap yaptı. Burak merak edilenleri cevaplarken en çok gelen sorulardan biri ise Dünya Kupası Play-off turunda kaçırdığı penaltıyla ilgiliydi.
Penaltıyla ilgili konuşan Burak şunları söyledi:
"Çok küfür yedim"
Elbette çok üzüldüm kaçırdığım için. Dünya Kupası esnasında Türkiye'deki birçok insandan da sık sık küfürlü mesajlar aldım. Bayağı küfür yedim yani. Ama canları sağ olsun; önemli değil. Gerçekten hayatımın en üzücü anlarından biri o penaltı. Ülkemdeki insanları üzdüğüm için tekrar tekrar özür diliyorum.
Elbette çok üzüldüm kaçırdığım için. Dünya Kupası esnasında Türkiye'deki birçok insandan da sık sık küfürlü mesajlar aldım. Bayağı küfür yedim yani. Ama canları sağ olsun; önemli değil. Gerçekten hayatımın en üzücü anlarından biri o penaltı. Ülkemdeki insanları üzdüğüm için tekrar tekrar özür diliyorum.
"O golüm çok özel"
Burak Yılmaz kariyerindeki en güzel gol sorusuna ise Galatasaray formasıyla attığı bir golü örnek gösterdi. Burak, "Güzel gollerim çok ama Schalke'ye attığım golü unutamam. İçerideki maçta attığım gol çok özel" dedi.
Burak, Schalke maçında topu topuğuyla önüne almış ve şık bir gol atmıştı.