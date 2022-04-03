Burak Yılmaz'ın yeri Türkiye'den doldurulacak! Lille harekete geçti

Gitmeye çok yaklaşmıştı

Fransa'da önemli bir piyasası olan Mostafa da Ligue 1'e gitmeye sıcak bakıyor. Daha önce Bordeaux ile anlaşan ve Fransa'ya bile giden Mostafa, o dönem Galatasaray ile Mısır ekibi Zamalek'in anlaşamamasından ötürü imza atamadan geri dönmüştü.

Mostafa'nın bonservisi şu anda Galatasaray'da bulunuyor.