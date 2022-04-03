Burak Yılmaz'ın yeri Türkiye'den doldurulacak! Lille harekete geçti
Lille'de bu sezon sonu Burak Yılmaz ile yollar ayrılacak. Hala düzenli olarak forma giyen ve ilk 11 oyuncusu olan 36 yaşındaki Burak Yılmaz, sezon sonu Lille'den ayrılacak. Fransız ekibi, Burak'ın boşluğunu ise yine Türkiye'den doldurmayı planlıyor. Lille, Galatasaray'dan Mostafa Mohamed'i istiyor.
Burak gidiyor, Mostafa geliyor
Lille, Burak Yılmaz'ın sezon sonu ayrılacak olmasından ötürü forvete takviye yapmak istiyor. Galatasaray'ın kapısını çalan Fransız kulübü, Mostafa Mohamed'in durumunu sordu.
Mısırlı oyuncuyu bonservisiyle almak isteyen Lille'de ilk temaslar olumlu karşılık buldu ancak bu ayın sonundaki seçim bekleniyor.
Gitmeye çok yaklaşmıştı
Fransa'da önemli bir piyasası olan Mostafa da Ligue 1'e gitmeye sıcak bakıyor. Daha önce Bordeaux ile anlaşan ve Fransa'ya bile giden Mostafa, o dönem Galatasaray ile Mısır ekibi Zamalek'in anlaşamamasından ötürü imza atamadan geri dönmüştü.
Mostafa'nın bonservisi şu anda Galatasaray'da bulunuyor.
10 milyon euro isteniyor
Konuşulan satış bedeli ise minimum 10 milyon euro. Mısırlı oyuncunun Galatasaray'a maliyeti 1.6 milyon euro kiralama bedeli ve 3.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla beraber totalde 5.1 milyon euro olmuştu.
Dünya Kupası'nda boy gösteremeyecek
Zamalek'ten transfer edilen Mostafa, 1.5 sezondur Galatasaray forması giyiyor. Mısırlı oyuncunun yıl sonunda yapılacak Dünya Kupası'nda piyasa artırması da hedefleniyordu ancak Mısır, Dünya Kupası bileti alamadı.
Galatasaray, bu nedenle oyuncunun bonservis pazarlıklarında avantaj kaybetti.