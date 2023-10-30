Buruk'tan uyarı! 'Şampiyonluk yarışı bu tip hataları kabul etmez'

Galatasaray, tarihinin en iyi lig başlangıcını yapsa da Rize karşısında sergilenen futbol Okan Buruk’u mutlu etmedi. Genç teknik adam, maçın ardından soyunma odasında oyuncularını uyardı. Buruk, “Bayern Münih karşısında yüksek tempolu bir maç oynadık. Ancak Rize karşısındaki oyunu yorgunluğa bağlayamayız. Kendi standartlarımızın çok altındaydık. Şampiyonluk yarışı bu tip hataları kabul etmez. Biz Galatasarayız, bu tip maçlarda oyunu domine etmeliyiz. Herkesin kendini toparlaması ve ciddiyetle çalışması gerekir” ifadelerini kullandı. Başarılı hocanın, özellikle Mertens, Angelino, Kerem Demirbay, Zaha ve Tete’nin performansından memnun olmadığı öğrenildi.

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ALKIŞLAR ICARDI’YE

Galatasaray’ın süper yıldızı Mauro Icardi de Cumhuriyet coşkusuna katıldı. Arjantinli futbolcu, sosyal medya hesabından “Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun” şeklinde bir paylaşım yaptı. Türk bayrağı da kullanılan paylaşım, kısa sürede büyük beğeni aldı.

GURURLA KUTLUYORUZ

Galatasaray, Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajda, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “En büyük eserim” dediği, aydınlanmanın ve çağdaşlaşmanın simgesi Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yaşını gururla kutluyoruz. Atatürk’ün önderliğinde Türk Milleti’nin yeniden dirilişinin ifadesi olan Cumhuriyetimiz, kuruluş günündeki sarsılmaz inancı daima koruyacak, Yüce Türk Milleti’nin “Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür” yaşama garantisi olmayı ilelebet sürdürecektir” denildi.

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SOL BEKE KURZAWA

Sarı-kırmızılılar, ara transfer için şimdiden kolları sıvadı. Angelino ile Kazımcan’ın performansını yeterli bulmayan yönetim, sol bek arayışlarına başladı. Listenin ilk sırasında PSG forması giyen Layvin Kurzawa var. Bu sezon sadece 8 dakika şans bulan 31 yaşındaki Fransız sol bek, ayrılmak istiyor. Kurzawa’nın güncel piyasa değeri 3 milyon euro.