Campos'tan Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu uyarısı: Bu fiyatın altına satmayın!
Galatasaray'ın transfer ve planlama danışmanı Luis Campos, transferin gözde ismi Kerem Aktürkoğlu için devrede. Sarı kırmızılı yönetimin maksimum gelirle satmak istediği Kerem için Campos'tan dikkat çekici bir uyarı geldi.
Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre, “Transfer sihirbazı” olarak adlandıran dünyaca ünlü futbol adamı Campos’un, Kerem’in astronomik rakamlara satışını düşündüğü öğrenildi. Buna göre Portekizli futbol adamının, Galatasaray’ın genç yeteneği için düşündüğü rakamın en az 35 milyon euro.
Önceki gün öğrenilen gelişmeye göre, Olimpik Lyon'un Kerem için düşündüğü bonservis 23 milyon euro idi.
Kerem için 14 milyon euro teklif ileten İspanyol devi Atletico Madrid’in ise Barcelona ve Beşiktaş maçlarından sonra yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi.
İngiltere’den Wolverhampton ile beraber bir kulübün daha Kerem Aktürkoğlu için devrede olduğu belirtildi.
Campos'tan gelen uyarı sonrası Kerem için daha tok bir tavra bürünecek olan Galatasaray, tekliflerin artmasını bekleyecek. Kerem'in sezon sonu Galatasaray'a veda etmesi bekleniyor.
Galatasaray'da mutlu olan ancak Avrupa hayalini de gerçekleştirmek isteyen Kerem, kulüplerin anlaşması halinde Lyon'a gitmeye sıcak bakıyor. Beşiktaş maçı sonrası Lyon sorusuna cevap veren Kerem, "Lyon gibi bir kulübün izlemesi çok güzel ancak ben sadece maç odaklanıyorum. Galatasaray'ı düşünüyorum" demişti.