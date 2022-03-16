Campos'tan Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu uyarısı: Bu fiyatın altına satmayın!

Önceki gün öğrenilen gelişmeye göre, Olimpik Lyon'un Kerem için düşündüğü bonservis 23 milyon euro idi.

Kerem için 14 milyon euro teklif ileten İspanyol devi Atletico Madrid’in ise Barcelona ve Beşiktaş maçlarından sonra yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi.

İngiltere’den Wolverhampton ile beraber bir kulübün daha Kerem Aktürkoğlu için devrede olduğu belirtildi.