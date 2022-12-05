Cengiz Ünder'in kaderi netleşiyor: Üç ihtimal!
Fransa'da Marsilya forması giyen Cengiz Ünder için ayrılık neredeyse kesin. Igor Tudor'un kadroda düşünmediği Cengiz ocak ayında takımdan ayrılacak. Fransa basınındaki habere göre, Marsilya'nın 8.5 milyon euro ödediği milli oyuncu için biri düşük ihtimalli olmak üzere üç seçenek var.
Opsiyon istemiyorlar
Marsilya'da Cengiz Ünder ile yollar ayrılıyor. Ocak ayında takıma veda etmesi beklenen Cengiz için Fransız devi 8.5 milyon euro ödemişti. Cengiz, Marsilya'dan bonservisiyle veya zorunlu satın alma şartıyla kiralık olarak ayrılacak. Fransız ekibi, sadece kiralama yöntemini ya da opsiyonlu bir anlaşmayı düşünmüyor.
Galatasaray talip
Fransız basınından Coeurmarseillais'ın haberine göre, Cengiz'de iki ihtimal var: Galatasaray'la temas halinde olan milli yıldız, zorunlu satın alma şartıyla sarı kırmızılılara kiralanabilir.
Galatasaray, yerli oyuncu kalitesini artırmak için Cengiz'e talip olmuştu.
İtalya'da piyasası var
Habere göre, Cengiz için ikinci ihtimal ise Serie A'ya dönmek. Daha önce Roma'da oynayan oyuncunun İtalya'da ciddi bir piyasası bulunuyor. İddiada herhangi bir takım ismi verilmedi ancak Cengiz'in direkt bonservisiyle İtalya'ya gitme ihtimalinin güçlü olduğu vurgulanıyor.
Çok düşük bir Sevilla ihtimali
Marsilya'nın eski hocası Jorge Sampaoli şu anda Sevilla'nın başında. Cengiz'i Marsilya'ya transfer ettiren Sampaoli'nin Cengiz'i beğendiği biliniyor. Düşük bir ihtimal olarak Cengiz'in Sevilla'ya transferi de söz konusu olabilir. Ancak şu an için İspanyol ekibinin böyle bir girişimi yok.