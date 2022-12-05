Cengiz Ünder'in kaderi netleşiyor: Üç ihtimal!

Opsiyon istemiyorlar

Marsilya'da Cengiz Ünder ile yollar ayrılıyor. Ocak ayında takıma veda etmesi beklenen Cengiz için Fransız devi 8.5 milyon euro ödemişti. Cengiz, Marsilya'dan bonservisiyle veya zorunlu satın alma şartıyla kiralık olarak ayrılacak. Fransız ekibi, sadece kiralama yöntemini ya da opsiyonlu bir anlaşmayı düşünmüyor.