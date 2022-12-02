Cicaldau'yu bir de aşk acısı vurdu
Galatasaray'ın Suudi Arabistan'a kiralık olarak gönderdiği Alexandru Cicaldau'nun kariyeri beklediği şekilde ilerlemiyor. Galatasaray'dan sonra Avrupa'nın büyük liglerine gitmeyi hedefleyen oyuncu, Arap yarımadasına giderek şaşırtmıştı. Rumen oyuncuyu bir de aşk acısı vurdu.
Bonservisi hala Galatasaray'da olan Alexandru Cicaldau, sezon başında Ittihad Kalba'ya kiralanmıştı. Suudi ekibine giderek şaşkınlık yaratan 25 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'a 6.5 milyon euro'ya transfer olmuştu ve sonraki durağının Avrupa'nın büyük liglerinden biri olması bekleniyordu.
Kariyer tırmanışında hayal kırıklığı yaşayan Cicaldau'ya bir darbe de aşk hayatından geldi.
Rumen oyuncu uzun süredir beraber olduğu Bianca Maria ile yollarını ayırdı. Instagram'da beraber birçok pozları olan çift, tüm fotoğraflarını sildi ve birbirlerini takipten çıktı.
Geçtiğimiz haftalarda Kalba'nın Cicaldau'nun bonservisini almayacağı ve oyuncunun Galatasaray'a döneceği öğrenilmişti. 6.5 milyon euro gibi ciddi bir yatırım yapılan Cicaldau'dan zarar etmek istemeyen Galatasaray çözüm arıyor.