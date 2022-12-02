Cicaldau'yu bir de aşk acısı vurdu

Bonservisi hala Galatasaray'da olan Alexandru Cicaldau, sezon başında Ittihad Kalba'ya kiralanmıştı. Suudi ekibine giderek şaşkınlık yaratan 25 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'a 6.5 milyon euro'ya transfer olmuştu ve sonraki durağının Avrupa'nın büyük liglerinden biri olması bekleniyordu.

Kariyer tırmanışında hayal kırıklığı yaşayan Cicaldau'ya bir darbe de aşk hayatından geldi.