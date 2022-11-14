Cristiano Ronaldo, Rooney'e çattı: Ondan yakışıklıyım diye beni kıskanıyor
Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo, verdiği son röportajla ipleri kopardı ve adeta ayrılığı kesinleştirdi. Ronaldo, Manchester United yönetiminden bazı kişilerin ihanetine uğradığını ve Erik ten Hag'a saygı duymadığını söyledi. Portekizli starın Rooney sözleri de dikkat çekiciydi.
Cristiano Ronaldo, İngiliz medyasının duayen ismi Piers Morgan'a konuştu. TalkTV'de yayınlanan "Piers Morgan Uncensored" programına katılan Ronaldo'nun sözleri ise adeta ayrılığın habercisi.
İşte öne çıkanlar:
"Hag'a saygı duymuyorum"
Manchester United'ın beni ayrılmaya zorladığı doğru. Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi davranılıyor. Sadece teknik direktör Erik ten Hag değil, yöneticilerden 2-3 kişi de bunu yapıyor. İhanete uğramış gibi hissediyorum. Erik ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o da bana saygı göstermedi. Saygı görmezsem, saygı göstermem.
Manchester United'ın beni ayrılmaya zorladığı doğru. Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi davranılıyor. Sadece teknik direktör Erik ten Hag değil, yöneticilerden 2-3 kişi de bunu yapıyor. İhanete uğramış gibi hissediyorum. Erik ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o da bana saygı göstermedi. Saygı görmezsem, saygı göstermem.
"Sir Alex gittiğinden beri aynı"
Bence taraftarlar artık gerçeği bilmeli: Sir Alex gittiğinden beri kulüpte hiçbir gelişim olmadı. Manchester City, Liverpool ve hatta Arsenal seviyesine bile ulaşmaya engel şeyler var. Bu büyüklükteki bir kulüp zirvede olmalı ama değil.
Bence taraftarlar artık gerçeği bilmeli: Sir Alex gittiğinden beri kulüpte hiçbir gelişim olmadı. Manchester City, Liverpool ve hatta Arsenal seviyesine bile ulaşmaya engel şeyler var. Bu büyüklükteki bir kulüp zirvede olmalı ama değil.
"Rooney beni kıskanıyor"
Rooney'nin beni neden sürekli eleştirdiğini bilemem. Belki de aynı yaşta olmamıza rağmen ben hala en üst seviyede oynadığım ancak o emekli olduğu içindir. Dile getiremeyeceğim bir diğer gerçek ise dış görünüş olarak daha iyi olduğum. Ama bunu söyleyemem(!).
Rooney'nin beni neden sürekli eleştirdiğini bilemem. Belki de aynı yaşta olmamıza rağmen ben hala en üst seviyede oynadığım ancak o emekli olduğu içindir. Dile getiremeyeceğim bir diğer gerçek ise dış görünüş olarak daha iyi olduğum. Ama bunu söyleyemem(!).
"Rangnick'in burada ne işi vardı?"
Ralf Rangnick'in bu kulübün başına geçmesini anlayamadım. Teknik direktör değilsen burada ne işin vardı? Neden takımın başına geçtin? Daha önce adını bile duymamıştım.
Ralf Rangnick'in bu kulübün başına geçmesini anlayamadım. Teknik direktör değilsen burada ne işin vardı? Neden takımın başına geçtin? Daha önce adını bile duymamıştım.