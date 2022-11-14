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FutbolCristiano Ronaldo, Rooney'e çattı: Ondan yakışıklıyım diye beni kıskanıyor
HaberlerFutbol Haberleri Cristiano Ronaldo, Rooney'e çattı: Ondan yakışıklıyım diye beni kıskanıyor
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14 Kasım 2022 - 10:01Son Güncelleme:

Cristiano Ronaldo, Rooney'e çattı: Ondan yakışıklıyım diye beni kıskanıyor

Futbol

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Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo, verdiği son röportajla ipleri kopardı ve adeta ayrılığı kesinleştirdi. Ronaldo, Manchester United yönetiminden bazı kişilerin ihanetine uğradığını ve Erik ten Hag'a saygı duymadığını söyledi. Portekizli starın Rooney sözleri de dikkat çekiciydi.

14 Kasım 2022 - 10:01 Son Güncelleme:
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Cristiano Ronaldo, İngiliz medyasının duayen ismi Piers Morgan'a konuştu. TalkTV'de yayınlanan "Piers Morgan Uncensored" programına katılan Ronaldo'nun sözleri ise adeta ayrılığın habercisi.
İşte öne çıkanlar:

3Haga saygı duymuyorum

"Hag'a saygı duymuyorum"

Manchester United'ın beni ayrılmaya zorladığı doğru. Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi davranılıyor. Sadece teknik direktör Erik ten Hag değil, yöneticilerden 2-3 kişi de bunu yapıyor. İhanete uğramış gibi hissediyorum. Erik ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o da bana saygı göstermedi. Saygı görmezsem, saygı göstermem.

4Sir Alex gittiğinden beri aynı

"Sir Alex gittiğinden beri aynı"

Bence taraftarlar artık gerçeği bilmeli: Sir Alex gittiğinden beri kulüpte hiçbir gelişim olmadı. Manchester City, Liverpool ve hatta Arsenal seviyesine bile ulaşmaya engel şeyler var. Bu büyüklükteki bir kulüp zirvede olmalı ama değil.

5Rooney beni kıskanıyor

"Rooney beni kıskanıyor"

Rooney'nin beni neden sürekli eleştirdiğini bilemem. Belki de aynı yaşta olmamıza rağmen ben hala en üst seviyede oynadığım ancak o emekli olduğu içindir. Dile getiremeyeceğim bir diğer gerçek ise dış görünüş olarak daha iyi olduğum. Ama bunu söyleyemem(!).

6Rangnickin burada ne işi vardı

"Rangnick'in burada ne işi vardı?"

Ralf Rangnick'in bu kulübün başına geçmesini anlayamadım. Teknik direktör değilsen burada ne işin vardı? Neden takımın başına geçtin? Daha önce adını bile duymamıştım.

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