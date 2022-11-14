Cristiano Ronaldo, Rooney'e çattı: Ondan yakışıklıyım diye beni kıskanıyor

Rooney'nin beni neden sürekli eleştirdiğini bilemem. Belki de aynı yaşta olmamıza rağmen ben hala en üst seviyede oynadığım ancak o emekli olduğu içindir. Dile getiremeyeceğim bir diğer gerçek ise dış görünüş olarak daha iyi olduğum. Ama bunu söyleyemem(!).