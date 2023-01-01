Cristiano Ronaldo tercihinin sebebi ortaya çıktı! İşte 7 yıllık plan
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Manchester United'tan ayrıldıktan sonra Al Nassr'a transfer oldu. 37 yaşındaki starın bu kararı ise hem şaşkınlık hem de merak uyandırdı. 2 yıllık sözleşme imzalayan Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a 7 yılı kapsayan bir proje ile gittiği öğrenildi.
Cristiano Ronaldo'nun uzun süredir beklenen yeni takımı belli oldu. Al Nassr'a imzayı atan Ronaldo 2 yıl boyunca futbol oynamaya devam edecek. 40 yaşında emekli olacak olan Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki macerası bununla bitmeyecek.
Hürriyet'ten Koray Durkal'ın haberine göre, Ronaldo Suudi'lerin "süperşehir" dediği ve Kızıldeniz'in kıyılarında kurulması planlanan 500 milyar dolarlık Neom şehrinin tanıtımında rol alacak.
Şehrin dünyaya açılmasında elçilik yapacak olan Ronaldo ayrıca 2029 Asya Kış Oyunları'nın da tanıtım yüzü olacak.
Al Nassr'dan 2 yılda 200 milyon euro kazanacak olan Portekizli yıldız, bunun sadece 3'te 1'ini "futbolcu" olarak kazanacak. Geri kalan ödemeler ise reklam ve imaj hakları kapsamında ödenecek.
Ronaldo'nun Neom ve 2029 Kış Oyunları tanıtımından kazanacağı meblağ ise ekstra olacak.
Cristiano Ronaldo Al Nassr'a transfer olurken söylediği "Al Nassr’ın vizyonu oldukça ilham verici ve etkileyici" cümlesinin altında da bu tanıtım çalışmaları yatıyor.
Ronaldo bu anlaşmayla 45 yaşına kadar hem dünyanın gözü önünde olacak hem futbol için çalışacak hem de para kazanacak.