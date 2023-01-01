Cristiano Ronaldo tercihinin sebebi ortaya çıktı! İşte 7 yıllık plan

Cristiano Ronaldo Al Nassr'a transfer olurken söylediği "Al Nassr’ın vizyonu oldukça ilham verici ve etkileyici" cümlesinin altında da bu tanıtım çalışmaları yatıyor.

Ronaldo bu anlaşmayla 45 yaşına kadar hem dünyanın gözü önünde olacak hem futbol için çalışacak hem de para kazanacak.