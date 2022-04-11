Derbi, Domenec Torrent'in sonu oldu! Yeni hoca kim olacak? Bomba iddia!

Adaylar derbiyi takip etti

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde hiçbir varlık gösterememesi Domenec Torrent'in sonu oldu. Başkanlığa aday olan iki isim Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, derbiyi yakından takip edeceklerini açıklamış ve Torrent ile takımın performansının belirleyici olacağını ima etmişlerdi.

Ne Torrent maça etki edebildi ne de takım bir direnç gösterdi.