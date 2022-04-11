Derbi, Domenec Torrent'in sonu oldu! Yeni hoca kim olacak? Bomba iddia!
Galatasaray'da başkanlığa aday olan iki isim Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, hafta içi yaptıkları açıklamalarda Domenec Torrent ile kesin olarak yolların ayrılacağı iddialarını yalanlamış ve "İyi performans gösterilirse devam edebiliriz" mesajı vermişlerdi. Karşılaşmayı yakından takip edeceklerini açıklayan iki aday, dev maçta takımdan tatmin olmadı. Derbide adeta ezilen Galatasaray'da Torrent'in ipi çekildi.
Adaylar derbiyi takip etti
Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde hiçbir varlık gösterememesi Domenec Torrent'in sonu oldu. Başkanlığa aday olan iki isim Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, derbiyi yakından takip edeceklerini açıklamış ve Torrent ile takımın performansının belirleyici olacağını ima etmişlerdi.
Ne Torrent maça etki edebildi ne de takım bir direnç gösterdi.
Terim kesinlikle düşünülmüyor
Hem Öztürk hem de Hamamcıoğlu için Torrent defteri kapanmış durumda. Galatasaray seçim gerçekleşirse yeni hocasıyla yeni sezona başlayacak. Bu hocanın kim olacağı henüz belirsiz ancak kim olmayacağı net: Fatih Terim getirilmeyecek.
A Spor'dan Levent Tüzemen, Öztürk ve Hamamcıoğlu'nun planlarını açıkladı. Tüzemen, Fatih Terim'in ihtimal dahilinde olmadığını ancak Türkiye'de yaşamayan yerli bir hocanın getirileceğini açıkladı. İşte o açıklama:
"Dışarıda yaşayan bir Türk"
Metin Öztürk seçimi kazanırsa Galatasaray'a yerli teknik direktör gelecek. Bu isim Fatih Terim ya da Okan Buruk değil. Metin Öztürk'ün adayını biliyorum. Yaptıklarıyla gerçekten önemli bir isim. Türkiye'de yaşamayan bir Türk hoca.
Metin Öztürk seçimi kazanırsa Galatasaray'a yerli teknik direktör gelecek. Bu isim Fatih Terim ya da Okan Buruk değil. Metin Öztürk'ün adayını biliyorum. Yaptıklarıyla gerçekten önemli bir isim. Türkiye'de yaşamayan bir Türk hoca.
"Hamamcıoğlu Fransız getirecek"
Eşref Hamamcıoğlu kazanırsa bir Fransız hocanın geleceği bilgisi var. Ancak iki aday da Fatih Terim ile çalışmayı düşünmüyor. Şimdilik bu kadar söyleyebilirim.
Eşref Hamamcıoğlu kazanırsa bir Fransız hocanın geleceği bilgisi var. Ancak iki aday da Fatih Terim ile çalışmayı düşünmüyor. Şimdilik bu kadar söyleyebilirim.