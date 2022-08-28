Dev maç öncesi Galatasaray'da 'bencillik' alarmı! Okan Buruk'tan iki isme kritik uyarı

"Kenar oyuncuları hep skor düşünüyor"

Hafta içi çıkan bir haberde eski Galatasaray oyuncusu Ümit Karan da Kerem ve Yunus'u eleştirerek, "Seferovic topla çok az buluşabiliyor. Bu da Galatasaray’ın kenar oyuncularının biraz bencil davranışlarından kaynaklı. Galatasaray’ın kanat oyuncuları hep skor üretme hedefinde" demişti.