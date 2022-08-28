Dev maç öncesi Galatasaray'da 'bencillik' alarmı! Okan Buruk'tan iki isme kritik uyarı
Galatasaray bu akşam Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı kırmızılılar ligin ilk 3 maçında sadece 2 gol atabildi ve kısır bir görüntü verdi. Teknik direktör Okan Buruk, hücumdaki yaraya çare bulmak için iki isimle özel olarak görüştü.
Buruk, gol sorununa çare arıyor
Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Ligin ilk 3 maçında sadece 2 gol atabilen ve pozisyon bulmakta zaman zaman zorlanan; bulduğu pozisyonları ise harcayan sarı kırmızılı oyunculara Okan Buruk'tan uyarı geldi.
"Bencil olmayın"
Habertürk'ün haberine göre, Okan Buruk iki oyuncusu Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu ile görüştü. Buruk iki oyuncuya bencillik yapmamaları konusunda uyarıda bulunarak, "Topla buluştuğunuzda golden önce gol pasını düşünün. Çalım yeteneğinizi kullanarak arkadaşlarınıza asist yapmayı öncelik haline getirin, bencilce kaleyi düşünmeyin" dedi.
Son şansları olabilir
Ligin ilk 3 maçında skora etki edemeyen ve verimsiz performanslar gösteren iki isme Trabzonspor maçında yine şans verecek olan Okan Buruk, oyuncularının talimatlarına uymasını istiyor. İki oyuncunun bu maçtaki şanslarını da iyi kullanamaması halinde kızağa çekilmeleri muhtemel.
"Kenar oyuncuları hep skor düşünüyor"
Hafta içi çıkan bir haberde eski Galatasaray oyuncusu Ümit Karan da Kerem ve Yunus'u eleştirerek, "Seferovic topla çok az buluşabiliyor. Bu da Galatasaray’ın kenar oyuncularının biraz bencil davranışlarından kaynaklı. Galatasaray’ın kanat oyuncuları hep skor üretme hedefinde" demişti.