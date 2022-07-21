Diagne'nin vedasının perde arkası! Okan Buruk ile konuşması ayrılığı getirdi
Galatasaray'da Mbaye Diagne ile yollar ayrılmış, Senegalli oyuncu Karagümrük'e imza atmıştı. Ayrılığın bilinmeyen detaylarını Diagne'nin temsilcisi açıkladı. Diagne ile Okan Buruk arasındaki konuşma da ortaya çıktı.
"Buruk'a sürekli oynamak istediğini söyledi"
Mbaye Diagne'nin menajerlik haklarını alan Fatih İlek, oyuncunun Galatasaray'la ayrılığına dair detayları anlattı. Radyospor'a konuşan İlek, "İstanbul'daki çalışmalarda, Galatasaray'da kalacağı yönünde bir fikir vardı; ama kampta Diagne'nin sürekli oynamak istediğini söylemesi Okan Buruk'u karar almaya itmiş olabilir" dedi.
"Oynamayacaksam ayrılmak istiyorum"
Mbaye Diagne'nin yıl sonuna doğru yapılacak 2022 Dünya Kupası'nı düşünerek oynamak istediğini söyleyen İlek, oyuncunun Okan Buruk'a şunları söylediğini belirtti:
Kulübede oturmak istemiyorum, "kiralık git" dediniz, gittim. Sözleşmem donduruldu, yedek kaldım; ama bundan sonra oynamak istiyorum. Dünya Kupası var, kariyerimi düşünmek zorundayım. 11'de oynamayacaksam, ayrılmak istiyorum.
Galatasaray 1.4 milyon euro'sunu ödeyecek
İlek, "Diagne ayrılık talebini iletince Galatasaray da çok hızlı davrandı. Bizim de en son haberimiz oldu. 1 sene sözleşmesi vardı. Feshedildi" dedi.
Karagümrük'ün Diagne'nin 2.4 milyon euro'luk maaşının 800 bin euro'luk bölümünü ödeyeceği öğrenildi. Geri kalan kısmı ise Galatasaray tarafından ödenecek.