Dinamo Kiev maçı öncesi Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! 14 günü kaldı
Fenerbahçe hazırlık dönemini ve hazırlık maçlarını sürdürürken esas hedef olan Dinamo Kiev karşılaşmasına tam iki hafta kaldı. Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında rakibine konuk olacak olan Fenerbahçe'yi ciddi bir tehlike bekliyor.
20 milyon euro'luk yük
Fenerbahçe yeni sezona hazır girmek için birçok transferini erkenden bitirdi. Lincoln, Bruma ve Emre Mor'u kadrosuna katan Fenerbahçe'de maaş yükü de arttı. Kadroda düşünülmeyen tam 11 ismin sarı lacivertlilere maaş yükü 20 milyon euro'nun üzerinde.
Oyuncuları bildiremeyecek
Fenerbahçe 20 Temmuz'daki Dinamo Kiev maçı öncesi maaş dengesini sağlayamazsa yeni transferlerini UEFA'ya bildiremeyecek.
Türkiye gazetesindeki habere göre, Fenerbahçe bir an önce istenmeyen futbolcuları satarak, kiralayarak ya da sözleşmelerini feshederek bütçeyi rahatlatmayı planlıyor.
Kim giderse...
Ayrıca Fenerbahçe'de transfer çalışmaları bitmiş değil. Forvete ve kaleye muhtemel takviyeler yapılması gündemde. Bu transferlerin yapılabilmesi için de kadroda tasarrufa gidilecek. Kim Min Jae için 18 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyecek kulüplerin olduğu iddia ediliyor. Fenerbahçe, Kim'i satarsa tüm sorunları tek kalemde çözülecek.
Kritik nokta Mesut Özil
Jesus'un takımda kalmasını istediği Kim, hocasının bu talebini geri çevirmemiş ve takımda kalma kararı almıştı. Reddedilemeyecek bir teklif gelmedikçe gitmeyi düşünmeyen Güney Koreli oyuncu takımda kalırsa, Fenerbahçe başta Mesut Özil olmak üzere maaş yükü oluşturan oyunculardan hızlıca kurtulmak zorunda.