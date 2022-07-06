Dinamo Kiev maçı öncesi Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! 14 günü kaldı

Kim giderse...

Ayrıca Fenerbahçe'de transfer çalışmaları bitmiş değil. Forvete ve kaleye muhtemel takviyeler yapılması gündemde. Bu transferlerin yapılabilmesi için de kadroda tasarrufa gidilecek. Kim Min Jae için 18 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyecek kulüplerin olduğu iddia ediliyor. Fenerbahçe, Kim'i satarsa tüm sorunları tek kalemde çözülecek.