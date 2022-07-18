Domagoj Vida ezeli rakibe gidiyor! Sürpriz teklif

Abdullah Avcı'nın kafasındaki stoper profiline göre belirlenen seçenekler tek tek değerlendirilecek. Vida'nın ligi tanıması, tecrübesi ve şampiyonluk yaşamış olması onu bir adım öne çıkarıyor. Ancak Trabzonspor takımdaki maaş dengeleri konusunda çok hassas ve Vida'ya da buna uygun bir teklif yapılması bekleniyor.