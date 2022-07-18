Domagoj Vida ezeli rakibe gidiyor! Sürpriz teklif
Beşiktaş'tan ayrılan Hırvat stoper Domagoj Vida'ya Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı. Siyah beyazlılarda geçirdiği 4 sezonun ardından takımdan ayrılan Vida için devreye ezeli rakip girdi ve teklifini iletti.
Vida, şimdiye dek Körfez ülkelerinden teklifler aldı ancak Türkiye'de kalmaya sıcak bakıyor. Ailesinin buraya alışması ve Türkiye'de mutlu olmasından ötürü gelecek tekliflere öncelik veren Vida, Trabzonspor'un ilgisini çekti.
Abdullah Avcı ile daha önce çalışan ve tekrar çalışmaya sıcak bakan Hırvat savunmacı, maddi şartlarda orta yolun bulunması halinde Trabzonspor'la işi resmiyete dökmeye sıcak bakıyor.
Bordo mavililer ise stoper arayışlarını sürdürüyor ve Vida da seçenekler arasında bulunuyor.
Abdullah Avcı'nın kafasındaki stoper profiline göre belirlenen seçenekler tek tek değerlendirilecek. Vida'nın ligi tanıması, tecrübesi ve şampiyonluk yaşamış olması onu bir adım öne çıkarıyor. Ancak Trabzonspor takımdaki maaş dengeleri konusunda çok hassas ve Vida'ya da buna uygun bir teklif yapılması bekleniyor.
Bu arada Karadeniz ekibi 14 gün süren Slovenya kampını dün noktaladı. Teknik heyetin üç gün izin verdiği bordo-mavili takım çarşamba günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde bir araya gelecek ve 20-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek ikinci etap kamp için Avusturya’ya gidecek. Stoper transferinin bu kampa yetişmesi bekleniyor.