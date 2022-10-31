Dries Mertens'e sürpriz talip! Podolski ve Iniesta detayı
Galatasaray sezon başında Napoli'den ayrılan Dries Mertens'i kadrosuna katmıştı. Belçikalı yıldız henüz beklenen etkiyi yaratamadı. 1 golü olan Mertens için ayrılık iddiaları var ve oyuncuya sürpriz bir talip çıktı.
Yıllığı 4 milyon euro
Galatasaray'da Dries Mertens için ayrılık iddiaları gündeme geldi. Sarı kırmızılılarla 1+1 yıllık sözleşmesi olan Mertens, yıllık 2.9 milyon euro ve 1.1 milyon euro imza ücreti olmak üzere 4 milyon euro kazanıyor.
Sözleşmesinin devam etmesi halinde ikinci yılında da 4 milyon euro kazanacak olan Mertens için yönetim, sezon sonu ayrılık ihtimalini değerlendirecek.
Japonlar istiyor
Mertens'i isteyen Japonya kulübü Vissel Kobe ise oyuncunun taleplerini karşılamaya hazır. Milliyet'teki habere göre yıldız oyuncuya 2 yıllık sözleşme ve her sezon için 3 milyon euro gibi cazip bir teklif sunan Vissel Kobe, transferi bitirmeye kararları.
Galatasaray izin verecek
Andres Iniesta'nın yavaş yavaş kariyerini bitirmeye yaklaşması nedeniyle yeni bir saha içi lider arayan Japon ekibi, Mertens'i istiyor.
Galatasaray ise oyuncunun opsiyonunu kullanmayarak gidişine izin verecek.
Podolski'yi de almışlardı
Vissel Kobe ile Galatasaray daha önce Lukas Podolski transferinde iyi ilişkiler kurmuştu. Galatasaray o transferden 2.6 milyon euro kazanmıştı.