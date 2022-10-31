Dries Mertens'e sürpriz talip! Podolski ve Iniesta detayı

Yıllığı 4 milyon euro

Galatasaray'da Dries Mertens için ayrılık iddiaları gündeme geldi. Sarı kırmızılılarla 1+1 yıllık sözleşmesi olan Mertens, yıllık 2.9 milyon euro ve 1.1 milyon euro imza ücreti olmak üzere 4 milyon euro kazanıyor.

Sözleşmesinin devam etmesi halinde ikinci yılında da 4 milyon euro kazanacak olan Mertens için yönetim, sezon sonu ayrılık ihtimalini değerlendirecek.