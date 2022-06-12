Dursun Özbek'in sürpriz hoca adayı ortaya çıktı! Arjantin seferi

8 yıldır Arjantin'de

Radyogol'ün haberine göre, Dursun Özbek teknik direktörlük için daha önce hiç gündeme gelmeyen bir ismi hedefine aldı: Marcelo Gallardo.

46 yaşındaki teknik adam 2014 yılından beri River Plate'in başında.

Şimdiye dek Fatih Terim ile Okan Buruk arasında bir tercih yapacağı konuşulan Özbek için ilk kez yabancı hoca ihtimali belirdi.