Dursun Özbek'in sürpriz hoca adayı ortaya çıktı! Arjantin seferi
Dursun Özbek Galatasaray'ın 39. başkanı olarak göreve başladı. Özbek'in teknik direktör ve transfer planlamasını hızlıca yapacaklarını açıklamasının ardından gelişmeler merakla bekleniyor. Yeni başkanın teknik direktör konusunda Arjantin'den sürpriz bir isme yöneldiği öğrenildi.
8 yıldır Arjantin'de
Radyogol'ün haberine göre, Dursun Özbek teknik direktörlük için daha önce hiç gündeme gelmeyen bir ismi hedefine aldı: Marcelo Gallardo.
46 yaşındaki teknik adam 2014 yılından beri River Plate'in başında.
Şimdiye dek Fatih Terim ile Okan Buruk arasında bir tercih yapacağı konuşulan Özbek için ilk kez yabancı hoca ihtimali belirdi.
Sözleşmesi aralık ayında bitiyor
Haberin detayında 46 yaşındaki Gallardo ile ciddi şekilde ilgilenildiği ve Arjantinli hocanın da konuya sıcak baktığı yazıldı. River Plate'in başında olan Gallardo, aralık ayının sonunda sözleşmesini tamamlayacak ve boşa çıkacak. Bu durum da Galatasaray'ın Gallardo'yu ikna etmesini kolaylaştıracak.
387 maç, 1,89 ortalama
Gallardo 2011-2014 arası Uruguay'da Nacioanl'i, 2014'ten beri de Arjantin'de River Plate'i çalıştırıyor. 11 yıllık sürece 10 kupa sığdıran Gallardo, 387 maçta 1.89 puan ortalaması yakaladı.
46 yaşındaki hoca Libertadores'i de iki kez kazandı.
Fransa'nın en iyi oyuncusu seçilmişti
Futbolculuk kariyeri de hayli parlak olan Gallardo, River Plate'te 7 sene oynadıktan sonra 1999 yılında Monaco'ya transfer olmuştu. Asıl patlamasını Fransa'da yapan Gallardo 2000 yılında Ligue 1'in en iyi oyuncusu seçildi.
Netlik kazanacak
Daha sonra 2007 yılında PSG forması da giyen Gallardo, 2010 yılında Uruguay'ın Nacional takımında futbolu bıraktı.
Arjantin milli takım formasıyla 44 maça çıkan oyuncu 13 gol attı.
Yeni başkan Dursun Özbek ve ekibinin ilerleyen günlerde konuya netleştirmesi ve Torrent'le yolları ayırarak yeni hocayı açıklaması bekleniyor.