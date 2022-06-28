Emre Mor için Fenerbahçe'den resmi açıklama bekleniyor!

Emre Mor, kesinlikle çok iyi bir öğrenci. Kısa zamanda büyük mesafeler katetti. Kendine olan güveni geri geldi. Ardından bir hücum oyuncusunun en ileriden gelip, savunmaya nasıl yardım edebileceğini ispatladı. Bence Fenerbahçe için doğru bir oyuncu. Transfer edilmesi çok isabetli olur. Tabii ki bu konuda son kararı Fenerbahçe’nin teknik heyeti verecektir.