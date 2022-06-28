Emre Mor için Fenerbahçe'den resmi açıklama bekleniyor!
Fenerbahçe Emre Mor transferini bitirdi. Önceki gün oyuncuyla her konuda anlaşan Fenerbahçe, Karagümrük ile son pürüzleri de giderdi. Emre Mor yeni sezonda Fenerbahçe için oynayacak ve iş resmi açıklamaya kaldı.
Hürriyet Spor Arena'daki habere göre, 24 yaşındaki oyuncunun transferi için kulübü VavaCars Fatih Karagümrük ve menajeri Nima Modyr ile uzun süredir görüşmeler gerçekleştiren sarı lacivertliler mutlu sona ulaştı.
Transferin detayları henüz bilinmezken Fenerbahçe'nin yıldız oyuncunun transferini kısa sürede açıklaması bekleniyor.
Maaş ve bonservis
İlk bilgilere göre anlaşma 2+1 veya 3+1 yıllık olacak. Emre'nin maaşı 1 milyon 250 bin euro, bonservisi ise 2 milyon euro ve bazı bonuslar olarak iddia edildi.
Karagümrük'te kendini bulan Emre Mor, Volkan Demirel döneminde daha büyük çıkış yakalamıştı. Demirel'le iyi ilişkiler kuran Emre Mor sezonu 5 gol 3 asistle tamamlamıştı.
Volkan Demirel etkisi
Karagümrük'ten ayrıldıktan sonra Emre Mor ile ilgili konuşan Volkan Demirel, oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer ihtimaline de değinmiş ve şunları söylemişti:
"Fenerbahçe için doğru bir oyuncu"
Emre Mor, kesinlikle çok iyi bir öğrenci. Kısa zamanda büyük mesafeler katetti. Kendine olan güveni geri geldi. Ardından bir hücum oyuncusunun en ileriden gelip, savunmaya nasıl yardım edebileceğini ispatladı. Bence Fenerbahçe için doğru bir oyuncu. Transfer edilmesi çok isabetli olur. Tabii ki bu konuda son kararı Fenerbahçe’nin teknik heyeti verecektir.
Emre Mor, kesinlikle çok iyi bir öğrenci. Kısa zamanda büyük mesafeler katetti. Kendine olan güveni geri geldi. Ardından bir hücum oyuncusunun en ileriden gelip, savunmaya nasıl yardım edebileceğini ispatladı. Bence Fenerbahçe için doğru bir oyuncu. Transfer edilmesi çok isabetli olur. Tabii ki bu konuda son kararı Fenerbahçe’nin teknik heyeti verecektir.
"Kendisiyle sıkıntısı var"
Karagümrük’ün başına geçtiğimde, Emre Mor’dan nasıl daha fazla yararlanırım sorusuna yanıt aradım. Oyuncuyla yaptığım görüşmelerde anladım ki onun kavgası ne karşı takım oyuncularıyla, ne taraftarlar ne de hakemleydi. O, kendiyle kavgalıydı. Bir şeyleri başaramamanın sıkıntısını yaşayıp, onu dışa vuruyordu. Emre Mor’la yaptığım görüşmede yeteneklerini iyi kullanması gerektiğini, futbolun sadece çalım ve şut atmaktan ibaret olmadığını söyledim. Bireysel oyununun takım oyunuyla birleştiği anda neler yapabileceğini anladı
Karagümrük’ün başına geçtiğimde, Emre Mor’dan nasıl daha fazla yararlanırım sorusuna yanıt aradım. Oyuncuyla yaptığım görüşmelerde anladım ki onun kavgası ne karşı takım oyuncularıyla, ne taraftarlar ne de hakemleydi. O, kendiyle kavgalıydı. Bir şeyleri başaramamanın sıkıntısını yaşayıp, onu dışa vuruyordu. Emre Mor’la yaptığım görüşmede yeteneklerini iyi kullanması gerektiğini, futbolun sadece çalım ve şut atmaktan ibaret olmadığını söyledim. Bireysel oyununun takım oyunuyla birleştiği anda neler yapabileceğini anladı