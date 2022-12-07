Enes Ünal'a dev talip: Nihayet beklediği fırsatı yakalayacak
Milli oyuncu Enes Ünal uzun süredir beklediği kariyer fırsatını yakalamak üzere. Manchester City'den ayrıldıktan sonra Belçika, Hollanda ve İspanya'da çeşitli kulüplerde oynayan Enes Ünal, nihayet yeniden kalburüstü bir takıma gitme fırsatını yakalamak üzere.
Getafe forması giyen Enes Ünal, kariyerinde ikinci kez büyük bir takımda forma giymeye çok yakın. Geçtiğimiz sezon Getafe formasıyla 37 lig maçında 16 gole imza atan Enes, bu sezon ise 15 maçta 5 gol 2 asistle oynuyor.
Atletico çok ciddi
25 yaşındaki oyuncu için daha önce Juventus iddiaları ortaya atılmıştı ancak İtalyan devi hayli zor günler geçiriyor. Tekrar küme düşürülme tehlikesiyle karşı karşıya olan Juventus, Enes için girişimlerde bulundu ancak bu transferde onlara çok sıkı bir rakip var: Atletico Madrid.
La Liga'da çok tecrübeli
Atletico, Enes'in La Liga'daki istikrarından ve çıkışından etkilenmiş durumda. 5 sezondur İspanya'da forma giyen Enes, La Liga'da Villarreal, Levante, Real Valladolid ve Getafe'de oynadı.
Villarreal Enes için 14 milyon euro, Getafe ise 9 milyon euro ödemişti.
Serbest kalma bedeli 40 milyon euro
Şu anda 25 milyon euro piyasa değeri olan Enes'in Getafe ile olan sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 40 milyon euro. Ancak Getafe, Atletico ile pazarlığa hazır. İspanyol medyasındaki haberlere göre transferin 28-30 milyon euro bandında bitmesi söz konusu.