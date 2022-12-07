Enes Ünal'a dev talip: Nihayet beklediği fırsatı yakalayacak

Atletico çok ciddi

25 yaşındaki oyuncu için daha önce Juventus iddiaları ortaya atılmıştı ancak İtalyan devi hayli zor günler geçiriyor. Tekrar küme düşürülme tehlikesiyle karşı karşıya olan Juventus, Enes için girişimlerde bulundu ancak bu transferde onlara çok sıkı bir rakip var: Atletico Madrid.