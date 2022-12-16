Erden Timur, Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli ile görüşecek
Galatasaray orta sahaya oyuncu arıyor. Hedefini Fransa'ya çeviren sarı kırmızılılarda transferin başında yine Erden Timur var. Yaz ayındaki transferlerde büyük çabası ve etkisi olan Timur, Toulouse'un sahibi ve başkanı Damien Comolli ile masaya oturacak.
Masaya oturacaklar
Galatasaray orta saha arayışlarında hedefini Fransa ekibi Toulouse'a çevirdi. Fanatik'teki habere göre, Erden Timur, Toulouse'un başkanı ve Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli ile masaya oturacak. Galatasaray, Toulouse'dan Hollandalı orta saha oyuncusu Branco van den Boomen'i isteyecek.
Hazırlık maçı bu akşam
Galatasaray ile Toulouse arasında bu akşam oynanacak hazırlık maçı sebebiyle kulüpler yakın ilişki kurmuş ve yönetim bazında tanışıklık başlamıştı.
Comolli'nin Türkiye'ye yabancı bir isim olmaması da transferi kolaylaştırıyor.
Değeri 7 milyon euro
27 yaşındaki Branco van den Boomen, Ajax altyapısından çıkmış bir isim. Bu sezon Toulouse formasını 15 maçta giyen Hollandalı orta saha, 2020 yılında De Graafschap'tan 350 bin euro'ya alınmıştı ve mevcut piyasa değeri 7 milyon euro. Boomen'in sözleşmesi sezon sonu sona erecek.
Torreira gidici
Galatasaray'ın Boomen'i istemesinin asıl sebebi ise olası bir Torreira ayrılığı. Uruguaylı oyuncunun menajeri, Torreira'nın sezon sonu Galatasaray'dan ayrılabileceğini belirterek İtalya'da oynama isteğini itiraf etmişti.
Torreira, Avrupa'nın büyük liglerine dönmek istiyor.
Maç öncesi görüşme yapılacak
Branco van den Boomen de tıpkı Torreira gibi orta sahada defansif yönü kuvvetli ve fizik olarak güçlü bir isim. 1.88 boyundaki defansif orta saha için yöneticiler bugünkü hazırlık maçı öncesi görüşme gerçekleştirecek.