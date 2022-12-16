Erden Timur, Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli ile görüşecek

Değeri 7 milyon euro

27 yaşındaki Branco van den Boomen, Ajax altyapısından çıkmış bir isim. Bu sezon Toulouse formasını 15 maçta giyen Hollandalı orta saha, 2020 yılında De Graafschap'tan 350 bin euro'ya alınmıştı ve mevcut piyasa değeri 7 milyon euro. Boomen'in sözleşmesi sezon sonu sona erecek.