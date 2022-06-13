Ersin Destanoğlu için 6 kulüp kapıda! Hangisine gidecek?

Kimler istiyor?

Ersin'in peşindeki kulüplerin Nantes, Lyon, Nice, Ajax, Schalke 04 ve Red Bull Salzburg olduğu öğrenilirken Fransız ekibi Nice'in bir adım önde olduğu bildirildi. Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ersin için konuşulan bonservis miktarı 6-7 milyon euro arasında.