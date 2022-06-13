Ersin Destanoğlu için 6 kulüp kapıda! Hangisine gidecek?
Beşiktaş öz kaynaktan çıkan 3 isimden ciddi paralar kazanmayı hedefliyor. İlk giden 6.5 milyon euro Rıdvan Yılmaz oldu ve Eintrach Frankfurt'a satıldı. Sırada Ersin Destanoğlu ve Serdar Saatçı var. Ersin'de transfer oldukça yakın.
Kesin olarak satılacak
Beşiktaş'ın 21 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu için 6 Avrupa kulübü ciddi şekilde çaba sarf ediyor. Rıdvan Yılmaz sonrası Ersin'i iyi bir bonservisle satmak isteyen Beşiktaş, taliplerle görüşüyor.
En yüksek bonservisi önerene gitmesi beklenen Ersin de kulübün menfaatlerine uygun hareket etmeye hazır.
Kimler istiyor?
Ersin'in peşindeki kulüplerin Nantes, Lyon, Nice, Ajax, Schalke 04 ve Red Bull Salzburg olduğu öğrenilirken Fransız ekibi Nice'in bir adım önde olduğu bildirildi. Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ersin için konuşulan bonservis miktarı 6-7 milyon euro arasında.
Son yılı
Siyah beyazlıların altyapısından yetişen Ersin, son 3 sezondur A Takım kadrosunda yer alıyor. 21 yaşındaki file bekçisi, geride kalan 3 sezonda 86 maçta forma giydi.
Ersin'in sözleşmesi 2023 yılında bitecek.