Eski dostların koltuk yarışı! Iniesta Barcelona hayalini açıkladı

Iniesta Barcelona'ya dönmek istediğini söyleyerek, "Japonya'da 1 yıl daha oynayacağım ve sonrasında neler olacak bakacağız. Barcelona'ya elbette dönmek isterim, orası benim evim ama teknik direktör veya Sportif Direktör olarak mı şimdiden bilemiyorum. Şu bir gerçek ki ben kendimi hala futbolcu olarak görüyorum" dedi.