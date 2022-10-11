Eski dostların koltuk yarışı! Iniesta Barcelona hayalini açıkladı
Barcelona'nın iki efsane ismi Xavi ve Iniesta, hem Barca'da hem de İspanya Milli Takımı'nda bir döneme damga vurmuştu. İspanya'nın arka arkaya Dünya Kupası'nı ve Avrupa Şampiyonası'nı kazandığı en parlak döneminde takımın kilit isimleri olan ikili sonrasında farklı yollar çizdi. Ancak Iniesta'nın son açıklaması yeni bir hikayeyi işaret ediyor.
Barcelona ve İspanya'nın efsane ismi Iniesta, hala Japonya'nın Vissel Kobe takımın forma giyiyor. 38 yaşındaki Iniesta bir sene daha forma giyip emekli olacağını açıkladığı konuşmasında Barcelona'ya da göz kırptı.
Iniesta Barcelona'ya dönmek istediğini söyleyerek, "Japonya'da 1 yıl daha oynayacağım ve sonrasında neler olacak bakacağız. Barcelona'ya elbette dönmek isterim, orası benim evim ama teknik direktör veya Sportif Direktör olarak mı şimdiden bilemiyorum. Şu bir gerçek ki ben kendimi hala futbolcu olarak görüyorum" dedi.
Iniesta'nın Barcelona'yı çalıştırma ihtimalini de düşünmesi ise dikkat çekti. Katalanların mevcut hocası Xavi, Iniesta hem yakın arkadaşı hem de eski pozisyon partneri.
Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nda uzun yıllar orta sahayı domine eden ikili, şimdiye ise Barcelona teknik direktörlüğü için çekişebilir.
Bir diğer ihtimal ise iki dostun Barça'da beraber çalışması. Iniesta'nın Barcelona'ya başka bir görevle dönmesi halinde iki isim Katalan devinde yeniden buluşmuş olacak.
Iniesta'nın sportif direktörlük planı da var.