Eski hocasından Abdülkerim Bardakcı - Marcao kıyası: Daha iyi!

Abdülkerim'in gidişi dolayısıyla teknik anlamda üzgünüm ancak Galatasaray harika bir transfer yaptı. Ben Galatasaray hocası olsam ve Marcao gidip Abdülkerim gelse hiç sıkıntıya düşmezdim. Marcao gerçekten çok iyi bir stoper. Çok çabuk, diri, sert ve hamleli bir oyuncu ama Abdülkerim ise bazı noktalarda Marcao’dan daha iyi.