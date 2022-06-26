Eski hocasından Abdülkerim Bardakcı - Marcao kıyası: Daha iyi!
Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakcı dün itibarıyla sarı kırmızılılara resmen imzayı atmıştı. Sezonun önemli transferlerinden biri olan Abdülkerim için eski hocası Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut konuştu. Palut özellikle Abdülkerim'in gelmesi sonrası Marcao'nun olası satışına değindi.
Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut, Abdülkerim Bardakcı'nın satışı sonrası Hürriyet Spor Arena'ya konuştu. Palut, Abdülkerim'in gidişine üzüldüğünü ancak anladığını söyledi ve yeni takımındaki yerine değindi. İşte Palut'un sözlerinden öne çıkanlar:
"Bazı konularda Marcao'dan iyi"
Abdülkerim'in gidişi dolayısıyla teknik anlamda üzgünüm ancak Galatasaray harika bir transfer yaptı. Ben Galatasaray hocası olsam ve Marcao gidip Abdülkerim gelse hiç sıkıntıya düşmezdim. Marcao gerçekten çok iyi bir stoper. Çok çabuk, diri, sert ve hamleli bir oyuncu ama Abdülkerim ise bazı noktalarda Marcao’dan daha iyi.
Abdülkerim'in gidişi dolayısıyla teknik anlamda üzgünüm ancak Galatasaray harika bir transfer yaptı. Ben Galatasaray hocası olsam ve Marcao gidip Abdülkerim gelse hiç sıkıntıya düşmezdim. Marcao gerçekten çok iyi bir stoper. Çok çabuk, diri, sert ve hamleli bir oyuncu ama Abdülkerim ise bazı noktalarda Marcao’dan daha iyi.
"Savunmanın lideri olur"
Oyun kurulumu, 1. bölgeden 2. bölgeye geçişler, ofansif duran toplardaki agresifliği konusunda Marcao’dan önde görüyorum. Ancak her oyuncunun bir adaptasyon süreci var. Bütün bunlara rağmen kendisi asla strese girip panikleyecek bir karakter değil. Galatasaray’da kendisini güvende hissederse takımdaki savunma liderliğini muhakkak yapacaktır.
Oyun kurulumu, 1. bölgeden 2. bölgeye geçişler, ofansif duran toplardaki agresifliği konusunda Marcao’dan önde görüyorum. Ancak her oyuncunun bir adaptasyon süreci var. Bütün bunlara rağmen kendisi asla strese girip panikleyecek bir karakter değil. Galatasaray’da kendisini güvende hissederse takımdaki savunma liderliğini muhakkak yapacaktır.
"Çok özellikli bir oyuncu"
Konyaspor olarak geriden oyun kurma ve oyunu rakip sahaya yıkma isteğimiz Abdülkerim’in bazı özelliklerini ortaya çıkardı. Bunlar; oyun kurmak, ileriye çıkarken doğru yerleri görebilmek, kendi opsiyonunu yaratırken ekstra dripling yeteneği… Hepsi Abdülkerim’de var.
Konyaspor olarak geriden oyun kurma ve oyunu rakip sahaya yıkma isteğimiz Abdülkerim’in bazı özelliklerini ortaya çıkardı. Bunlar; oyun kurmak, ileriye çıkarken doğru yerleri görebilmek, kendi opsiyonunu yaratırken ekstra dripling yeteneği… Hepsi Abdülkerim’de var.
"5-10 gol atabilir"
Defansif duran toplarda çok iyi savunmacıyken, ofansif duran toplarda da agresif bir hücumcu. Bence 5 ile 10 gol arasını bulabilir. Duran toplarda kafa vuruşunu iyi yapan ve son derece istekli bir stoper. Duran topları çok kullanan Galatasaray’da bu gol sayılarını bulabilir.
Defansif duran toplarda çok iyi savunmacıyken, ofansif duran toplarda da agresif bir hücumcu. Bence 5 ile 10 gol arasını bulabilir. Duran toplarda kafa vuruşunu iyi yapan ve son derece istekli bir stoper. Duran topları çok kullanan Galatasaray’da bu gol sayılarını bulabilir.
"Milli takımda alternatif olacak"
Ülkemizde maalesef büyük takımda olan oyuncular A Milli Takım'a daha kolay gidiyor. Kuntz Hoca, Abdülkerim’i iki kere daha çağıracaktı ama sakatlanıp gidemedi. Bundan sonra milli takım stoper rotasyonunda olacaktır. Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral çok üst düzey oynuyorlar ama Abdülkerim de onlara alternatif güvenebileceğimiz bir isim olabilir.
Ülkemizde maalesef büyük takımda olan oyuncular A Milli Takım'a daha kolay gidiyor. Kuntz Hoca, Abdülkerim’i iki kere daha çağıracaktı ama sakatlanıp gidemedi. Bundan sonra milli takım stoper rotasyonunda olacaktır. Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral çok üst düzey oynuyorlar ama Abdülkerim de onlara alternatif güvenebileceğimiz bir isim olabilir.