Fatih Terim'e iki adaydan da kötü haber! O soruya çok net cevap verdi
Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'dan seçime günler kala Fatih Terim açıklaması geldi. Hamamcıoğlu, Terim'le teknik direktör olarak çalışmayacağını net bir dille açıkladı.
TRT Spor'a katılan Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, soruları yanıtladı. Özellikle Fatih Terim konusunda verdiği net cevapla dikkat çeken Hamamcıoğlu, "Fatih Terim'le çalışır mısınız?" sorusuna şu cevabı verdi:
"Sadece danışırız"
Türkiye'deki en iyi insan kaynağı Galatasaray'da. Dolayısıyla dışarıdan danışman falan tutmaya gerek yok. Sayın Fatih Terim de bu kulübün üyesidir, divan üyesidir, önemli başarılarda imzası olan bir isimdir. İhtiyaç duyulması halinde kendisine danışır değerlendiririz.
Türkiye'deki en iyi insan kaynağı Galatasaray'da. Dolayısıyla dışarıdan danışman falan tutmaya gerek yok. Sayın Fatih Terim de bu kulübün üyesidir, divan üyesidir, önemli başarılarda imzası olan bir isimdir. İhtiyaç duyulması halinde kendisine danışır değerlendiririz.
İki aday da istemiyor
Ardından gelen "Peki teknik direktör olarak çalışır mısınız?" sorusuna ise Hamamcıoğlu net ve kısa şekilde, "Hayır" dedi.
Diğer başkan adayı Metin Öztürk de yerli teknik direktörle çalışacaklarını açıklamasına rağmen Fatih Terim'i düşünmediklerini açıklamıştı. Öztürk'ün sözleri şöyleydi:
"Hocalık dönemi geçti"
Fatih Terim bizim divan üyemiz. Fatih hocadan başka şekilde faydalanmak lazım. Şu anki yangını söndürürken olacak ekibin içinde Fatih hoca ile ilgili yapabilecek hiçbir şey yok. Belki de bir sonraki seçimde başkan adayı olacak. Beckenbauer yaptı biliyorsunuz Bayern'de. Artık hoca o seviyeye geçti. Yani hocalık bölümü en azından Galatasaray tarafında tamamlandı. Yönetici olabilir, ombudsman olabilir. Akıl hocası olabilir.