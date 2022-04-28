Fatih Terim'e iki adaydan da kötü haber! O soruya çok net cevap verdi

"Hocalık dönemi geçti"

Fatih Terim bizim divan üyemiz. Fatih hocadan başka şekilde faydalanmak lazım. Şu anki yangını söndürürken olacak ekibin içinde Fatih hoca ile ilgili yapabilecek hiçbir şey yok. Belki de bir sonraki seçimde başkan adayı olacak. Beckenbauer yaptı biliyorsunuz Bayern'de. Artık hoca o seviyeye geçti. Yani hocalık bölümü en azından Galatasaray tarafında tamamlandı. Yönetici olabilir, ombudsman olabilir. Akıl hocası olabilir.