Fatih Terim'in yardımcısı Necati Ateş'ten transfer itirafı: 3 yıldızı alıyorduk

"G.SARAY'IN CENTİLMENLİĞİNİ GÖSTERDİK"

Sarı-kırmızılı takımın geçtiğimiz yıl Gedson Fernandes'in yanı sıra Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'i de transfer listesinde bulundurduğunu itiraf eden Necati Ateş, "Gedson Fernandes dışında Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier de vardı geçen sene listemizde. Biz aradaki kulüpler olarak sıkıntıları daha yukarıya çekmemek adına, centilmenlik adına çoğu şeye girmedik. Orada çok ciddi Galatasaray'ın centilmenliğini gösterdik" dedi.