Fatih Terim'in yardımcısı Necati Ateş'ten transfer itirafı: 3 yıldızı alıyorduk
Galatasaray'da Fatih Terim döneminde yardımcı antrenör olarak görev alan Necati Ateş, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmasının ardından yorumculuk yapmaya başladı. Necati Ateş, Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı maç sonrası canlı yayında çarpıcı transfer açıklamalarında bulundu.
Fatih Terim'in yardımcısı olarak Galatasaray'da görev alan Necati Ateş geçtiğimiz sezona dair itiraflarda bulundu. Tecrübeli futbol adamı sarı-kırmızılıların transfer politikasını ilk kez anlattı.
"YÖNETİM BİZE BU OYUNCULARI ALMADI"
Burak Elmas döneminde Fatih Terim'in transfer politikasını anlatan Necati Ateş, "Bizim stratejimiz genç oyuncu grubunu çoğaltıp, transferin sonunda da bu oyuncuları tecrübeli isimlerle birleştirmekti. Biz finali yapamadık. Maalesef yönetim bize bu oyuncuları almadı" ifadelerini kullandı.
"GEDSON, ELNENY VE OLSEN'İ ALIYORDUK"
Galatasaray'da göreve devam etmeleri durumunda 3 oyuncuyu kadrolarına katacaklarını açıklayan Necati Ateş, "Galatasaray'da kalmış olsaydık devre arası transfer döneminde Gedson Fernandes, Mohamed Elneny ve Danimarka Milli Takımı'ndan Skov Olsen'i alıyorduk" diye konuştu.
"G.SARAY'IN CENTİLMENLİĞİNİ GÖSTERDİK"
Sarı-kırmızılı takımın geçtiğimiz yıl Gedson Fernandes'in yanı sıra Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'i de transfer listesinde bulundurduğunu itiraf eden Necati Ateş, "Gedson Fernandes dışında Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier de vardı geçen sene listemizde. Biz aradaki kulüpler olarak sıkıntıları daha yukarıya çekmemek adına, centilmenlik adına çoğu şeye girmedik. Orada çok ciddi Galatasaray'ın centilmenliğini gösterdik" dedi.
"1 VEYA 2 STOPER TRANSFERİNDEN YANAYIM"
Galatasaray'ın mevcut kadrosuna mutlaka bir stoper daha eklemesi gerektiğini dile getiren Necati Ateş, "Galatasaray stoper almalı. Victor Nelsson'u da tutabileceklerini düşünmüyorum. Danimarkalı futbolcuya çok fazla ilgi olduğunu düşünüyorum. O yüzden 1 veya hatta 2 stoper transferinden yanayım" açıklamasını yaptı.
"HİÇ YENİLMEDİK"
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon orta saha kurgusunun eleştirilmesiyle ilgili de konuşan Necati Ateş, "Biz Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı ve Alexandru Cicaldau orta sahasıyla evimizde Marsilya'ya 4 attık. Avrupa maçlarında deplasmanda hiç yenilmedik" dedi.
NE OLMUŞTU?
Galatasaray'da geçen sezon başkanlık görevini üstlenen Burak Elmas, kötü gidişatın ardından teknik direktör Fatih Terim ve onun ekibinde yer alan Selçuk İnan ve Necati Ateş ile yol ayrılığına gitmişti. Elmas, bu ayrılığın ardından takımın başına Domenec Torrent'i getirmişti.