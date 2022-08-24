Feghouli'ye Süper Lig'den 2 talip! Yeni durağı kısa süre içerisinde belli olacak

Önceliği Fransa ve Türkiye

Türkiye'den iki takımın istediği Feghouli için Fransa, Belçika, İngiltere, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de ilgi var. Cezayir basınında yer alan habere göre, Feghouli'nin ilk hedefi 4 büyük ligden birine dönmek. Bu nedenle Özellikle kariyerinin başladığı Fransa'dan gelen tekliflere öncelik verecek. İngiltere'de ise alt lig takımlarından teklif var.