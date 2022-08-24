Feghouli'ye Süper Lig'den 2 talip! Yeni durağı kısa süre içerisinde belli olacak
Galatasaray'da 5 sezon forma giydikten sonra bu sezon başında sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Feghouli hala boşta. Cezayirli yıldıza Süper Lig de dahil olmak üzere birçok ligden takımların ilgisi bulunuyor. Süper Lig'den ise iki takım devrede.
İsteyeni çok
Sofiane Feghouli'nin 2017 yılından beri süren Galatasaray kariyeri geçtiğimiz sezon sonunda sona erdi. 32 yaşındaki oyuncu şu anda serbest statüde ve teklifleri değerlendiriyor. Transfer döneminin bitmesine az bir süre kala geleceğini şekillendirecek olan Feghouli'ye birçok teklif olduğu öğrenildi.
Önceliği Fransa ve Türkiye
Türkiye'den iki takımın istediği Feghouli için Fransa, Belçika, İngiltere, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de ilgi var. Cezayir basınında yer alan habere göre, Feghouli'nin ilk hedefi 4 büyük ligden birine dönmek. Bu nedenle Özellikle kariyerinin başladığı Fransa'dan gelen tekliflere öncelik verecek. İngiltere'de ise alt lig takımlarından teklif var.
Süper Lig'den kimler istiyor?
Ancak Türkiye'yi de çok sevdiği bilinen Feghouli, Süper Lig'den gelen iki teklifi de değerlendirmeye aldı. İddiaya göre Feghouli'yi Adana Demirspor ve İstanbulspor istiyor. Yıllık ücret ve sözleşme süresi konusunda görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
Kısa süre içerisinde belli olacak
Demirspor Başkanı Murat Sancak geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Feghouli çok beğendiğim bir oyuncu ancak şu anda gündemimizde yok" demişti.
Cezayirli yıldızın yeni durağının kısa süre içerisinde belli olması bekleniyor.