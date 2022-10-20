Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için Şilili hakem iddiası!
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yabancı hakem konusuna sıcak bakmadıklarına ancak dönemsel olarak "hakem değişim programı" uygulanabileceğini söylemişti. Değişim programına dair çarpıcı bir iddia geldi.
Türk futbolunda belirli aralıklarla ortaya çıkan "yabancı hakem" iddiası yine gündemde. Hakemlerin formsuz dönemlerden geçmesi ve bu formsuz dönemlerin çok sıklaşması, bir kez daha kulüpleri isyan ettirdi. Bazı kulüpler ve futbol otoriteleri ise yabancı hakem talebinde bulundu.
Değişim programı planı
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise önceki gün yaptığı açıklamada, "Kulüpler Birliği'nde derbilerin yabancı hakem tarafından yönetilmesi konusu gündeme geldi. TFF olarak biz 'yabancı hakem' konusuna sıcak bakmıyoruz. Ancak Erasmus öğrenci değişim modelinde olduğu gibi bazı ülkelerle hakem değişimi düşünüyoruz. Yani bizim hakemlerimiz yabancı liglerde maç yönetebilir. O ülke hakemleri de bizim ligimizde maç yönetebilir" demişti.
Piero Maza
Fotospor'daki habere göre, Büyükekşi'nin bahsettiği değişim programı bir Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde uygulanabilir. Dünya Kupası dönüşünde oynanacak derbi için 37 yaşındaki Şilili hakem Piero Maza'yı hedefine alan TFF, CONMEBOL ile görüşecek. Maza, İtalya ile Arjantin arasında oynanan 2022 Finalissima final maçını yönetmişti.
Değişim programı dahilinde Maza'nın yerine bir Türk hakemi de Şili'de maç yönetecek.
İspanyollar iyi bahsetmedi
Piero Maza ise Güney Amerika basınında çok sevilen bir hakem değil. Haberin detayında İspanyol Sport gazetesinin Maza'dan "tarihin en kötü hakemi" olarak bahsettiğine yer verildi.