Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için Şilili hakem iddiası!

Değişim programı planı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise önceki gün yaptığı açıklamada, "Kulüpler Birliği'nde derbilerin yabancı hakem tarafından yönetilmesi konusu gündeme geldi. TFF olarak biz 'yabancı hakem' konusuna sıcak bakmıyoruz. Ancak Erasmus öğrenci değişim modelinde olduğu gibi bazı ülkelerle hakem değişimi düşünüyoruz. Yani bizim hakemlerimiz yabancı liglerde maç yönetebilir. O ülke hakemleri de bizim ligimizde maç yönetebilir" demişti.