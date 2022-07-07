Fenerbahçe geleneği bozmadı! Brezilyalı sol bek geliyor

Fenerbahçe Brezilya'dan en az bir isim daha alacak

Fenerbahçe ile ilgili Brezilya’dan bir iddia da LANCE!’tan geldi. Welington transferinde sona gelen Sarı-Lacivertliler’in daha önce de gündemde olan Botafogo’lu Erison ve Igor Paixao için de girişimlerini artırdığı belirtildi. Erison forvette, İgor ise kanatlarda görev yapıyor. Fenerbahçeli yöneticilerin her iki oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başladığı kaydedildi.