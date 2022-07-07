Fenerbahçe geleneği bozmadı! Brezilyalı sol bek geliyor
Fenerbahçe Brezilyalı sol bek geleneğini devam ettiriyor. Yıllar içerisinde birçok Brezilyalı sol beke ev sahipliği yapan Fenerbahçe bir kez daha bu bölgeye sambacı getiriyor.. Sao Paulo'nun genç oyuncusu Welington ile prensipte anlaşıldı.
Avrupa maçına yetiştirmeye çalışılacak
Fenerbahçe sol bek için bir süredir arayışlarını sürdürüyordu. Sao Paulo forması giyen 21 yaşındaki Welington'da karar kılan sarı lacivertliler, 21 yaşındaki oyuncuyla prensipte anlaştı.
Brezilya ekibini de 3 milyon euro'ya ikna eden Fenerbahçe, oyuncuyu 20 Temmuz'daki ilk Dinamo Kiev maçına yetiştirmek istiyor. Kadrolar 14 Temmuz'da bildirilecek.
Jesus istiyordu
Fanatik'teki habere göre, 21 yaşındaki oyuncunun gelişi, Jorge Jesus’un oynatmak istediği futbol açısından son derece önemli. Ferdi sol bekte çok iyi bir performans sergilese de sağ ayaklı bir futbolcu. Jesus, beklerle oyunu genişletmek istediği için savunmanın solunda solak bir futbolcu kullanmak istiyordu.
Fenerbahçe Brezilya'dan en az bir isim daha alacak
Fenerbahçe ile ilgili Brezilya’dan bir iddia da LANCE!’tan geldi. Welington transferinde sona gelen Sarı-Lacivertliler’in daha önce de gündemde olan Botafogo’lu Erison ve Igor Paixao için de girişimlerini artırdığı belirtildi. Erison forvette, İgor ise kanatlarda görev yapıyor. Fenerbahçeli yöneticilerin her iki oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başladığı kaydedildi.