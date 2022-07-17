Fenerbahçe Samatta'dan kurtuluyor! Yeni takımı netleşmek üzere

Bu sezon başında Fenerbahçe'ye dönen Samatta için Jorge Jesus'un raporu bekleniyordu. 29 yaşındaki golcü, Jesus'u etkilemeyi başaramadı ve adı, "gidecekler" listesine yazıldı.

Vole'nin haberine göre, Samatta için satın alma teklifi gelmezken, Kızılyıldız oyuncuyu kiralamak için teklif yaptı.