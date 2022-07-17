17 Temmuz 2022 - 10:25 Son Güncelleme:
Fenerbahçe Samatta'dan kurtuluyor! Yeni takımı netleşmek üzere
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Fenerbahçe'de Mbwana Samatta, Dinamo Kiev maçı için UEFA'ya gönderilen listeye dahil edilmemiş ve kampa da alınmamıştı. Tanzanyalı forvetin takımdan ayrılması an meselesi.
17 Temmuz 2022 - 10:25 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin büyük umutlarla 6 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Mbwana Samatta, sarı lacivertlilerde bir türlü olmadı. Tecrübeli golcünün geçen sezonki Antwerp macerası da hüsranla sonuçlandı ve Belçika ekibi, Samatta'nın opsiyonunu kullanmadı.
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Bu sezon başında Fenerbahçe'ye dönen Samatta için Jorge Jesus'un raporu bekleniyordu. 29 yaşındaki golcü, Jesus'u etkilemeyi başaramadı ve adı, "gidecekler" listesine yazıldı.
Vole'nin haberine göre, Samatta için satın alma teklifi gelmezken, Kızılyıldız oyuncuyu kiralamak için teklif yaptı.
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Sırbistan ekibi, Samatta'nın maaşını ödemeye hazır. Ancak Fenerbahçe kiralama bedeli de talep ediyor. Kızılyıldız bu talebe olumlu dönerse Samatta'nın takımdan ayrılması an meselesi.