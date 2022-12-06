06 Aralık 2022 - 10:37Son Güncelleme:
Fenerbahçe stoperde eski aşkına yöneldi
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Fenerbahçe'de gözler defansın göbeğine yapılacak takviyeye çevrildi. Jorge Jesus'un talebiyle listedeki isimlere yönelen transfer komitesinin peşinde olduğu ilk isim ortaya çıktı.
06 Aralık 2022 - 10:37 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus stoper takviyesi istiyor. Lig devam ederken defansın ortasında sakatlık sorunları yaşayan Jesus, "Elimde sadece Serdar kaldı. O da sakatlanırsa zora gireceğiz" demişti. 3 kulvarda yoluna devam eden Jesus'un takımı, gelecek yeni stoperi bekliyor.
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Fenerbahçe yaz transfer döneminde de kadrosuna katmaya uğraştığı ancak sonuç alamadığı Adamo Nagalo için yeniden devrede. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 20 yaşındaki stoper için Nordsjaelland ile bir kez daha temas kuruldu.
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Piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösterilen Nagalo, Burkina Faso ve Fildişi Milli Takımları'nda oynamak için uygun. Henüz milli olmayan genç oyuncu bu sezon Danimarka'da 16 maça çıkıp 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.