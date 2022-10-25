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FutbolFenerbahçe ucuz atlattı! 2 oyuncudan minimum hasar
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25 Ekim 2022 - 10:58Son Güncelleme:

Fenerbahçe ucuz atlattı! 2 oyuncudan minimum hasar

Futbol

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Fenerbahçe son yıllarda forvet arayışlarında birçok kez hayal kırıklığına uğramıştı. Sayısız forveti kadrosuna katan ve çok azından beklediği verimi alabilen Fenerbahçe, iki isimden ise deyim yerindeyse ucuz kurtulacak.

25 Ekim 2022 - 10:58 Son Güncelleme:
2Muriqi ve Valencia dışında yok

Muriqi ve Valencia dışında yok

Fenerbahçe son yıllarda bir forvetten verim almaya hasret kalmıştı. Eski oyunculardan Vedat Muriqi dışında kulüpte iz bırakabilen isim olmadı. 

Islam Slimani, Michael Frey, Mame Thiam, Kemal Ademi, Ally Samatta, Mergim Berisha, Papiss Cisse, Roberto Soldado, Mevlüt Erdinç, Fernandao, Vincent Janssen gibi isimlerden istediğini alamayan sarı lacivertliler, son olarak Enner Valencia'dan memnun kaldı.

3En az kayıp

En az kayıp

Sarı lacivertliler Ally Samatta ve Mergim Berisha'dan ise para kazanmaya çok yakın. 5 milyon euro ödenerek alınan Berisha ile 6 milyon euro verilen Samatta, en az bonservis kaybıyla takımdan ayrılacak.

4Samatta yolcu

Samatta yolcu

Genk'te kiralık olarak forma giyen Ally Samatta'nın sözleşmesinde satın alma şartı bulunuyor. Belçika ekibinin şampiyon olması halinde 4 milyon euro'luk bedel devreye girecek.

5Berishadan memnunlar

Berisha'dan memnunlar

Mergim Berisha'nın anlaşmasında da 4 milyon euro'luk opsiyon bulunuyor ve Augsburg, Alman golcüden oldukça memnun. 7 maçta 3 gol 4 asistle oynayan 24 yaşındaki golcü için opsiyonun kullanılması bekleniyor.

6Ucuz atlatılacak

Ucuz atlatılacak

İki oyuncuya toplam 11 milyon euro bonservis ödenmişti ve iki isimden 8 milyon euro gelir bekleniyor. Deyim yerindeyse Fenerbahçe ucuz atlatacak ve 2 oyuncuda minimum zarar edilecek.

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