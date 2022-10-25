Fenerbahçe ucuz atlattı! 2 oyuncudan minimum hasar
Fenerbahçe son yıllarda forvet arayışlarında birçok kez hayal kırıklığına uğramıştı. Sayısız forveti kadrosuna katan ve çok azından beklediği verimi alabilen Fenerbahçe, iki isimden ise deyim yerindeyse ucuz kurtulacak.
Muriqi ve Valencia dışında yok
Fenerbahçe son yıllarda bir forvetten verim almaya hasret kalmıştı. Eski oyunculardan Vedat Muriqi dışında kulüpte iz bırakabilen isim olmadı.
Islam Slimani, Michael Frey, Mame Thiam, Kemal Ademi, Ally Samatta, Mergim Berisha, Papiss Cisse, Roberto Soldado, Mevlüt Erdinç, Fernandao, Vincent Janssen gibi isimlerden istediğini alamayan sarı lacivertliler, son olarak Enner Valencia'dan memnun kaldı.
Samatta yolcu
Genk'te kiralık olarak forma giyen Ally Samatta'nın sözleşmesinde satın alma şartı bulunuyor. Belçika ekibinin şampiyon olması halinde 4 milyon euro'luk bedel devreye girecek.
Berisha'dan memnunlar
Mergim Berisha'nın anlaşmasında da 4 milyon euro'luk opsiyon bulunuyor ve Augsburg, Alman golcüden oldukça memnun. 7 maçta 3 gol 4 asistle oynayan 24 yaşındaki golcü için opsiyonun kullanılması bekleniyor.
Ucuz atlatılacak
İki oyuncuya toplam 11 milyon euro bonservis ödenmişti ve iki isimden 8 milyon euro gelir bekleniyor. Deyim yerindeyse Fenerbahçe ucuz atlatacak ve 2 oyuncuda minimum zarar edilecek.