15 Mayıs 2022 - 10:24 Son Güncelleme:
Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ını buldu! Rota Sırbistan
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Fenerbahçe son dönemde genç yaşta yıldız adayları bulup parlatarak büyük gelirler elde etmeye çalışıyor. Bu girişimlerin başında da Eljif Elmas geliyor. 2 sezon forma giyip 16.5 milyon euro'ya Napoli'ye giden Elmas, Fenerbahçe'ye önemli bir kazanç getirmişti. Sarı lacivertliler benzer bir transferin peşinde...
15 Mayıs 2022 - 10:24 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe daha önce Eljif Elmas'ta yaptığı ve şimdi de Ferdi Kadıoğlu, Kim Min Jae, Attila Szalai gibi oyuncularda yapmak istediği "ucuza al-parlat-sat" sistemine uygun bir isim daha buldu.
Partizan altyapısında forma giyen 17 yaşındaki Ensar Brahic ile ilgilenen Fenerbahçe, oyuncunun potansiyeline inanıyor.
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Genç yıldız adayı için Sırbistan ekibiyle görüşmelere başlayan sarı lacivertliler, forvet bölgesinde oynayan Brahic için uygun bir fiyatta anlaşabilirse yaz ayında imzayı attıracak.
Genç golcü bu sezonu Teleoptik takımında kiralık olarak geçirdi
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2004 doğumlu Brahic, Sırbistan Gençler Ligi'nde 16 maç oynayıp 5 gol attı.
Fenerbahçe devre arasında da Güney Koreli Jin-ho Jo ve Türk asıllı İsveçli futbolcu İsak Vural'ı kadrosuna katmıştı.
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