Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ını buldu! Rota Sırbistan

Fenerbahçe daha önce Eljif Elmas'ta yaptığı ve şimdi de Ferdi Kadıoğlu, Kim Min Jae, Attila Szalai gibi oyuncularda yapmak istediği "ucuza al-parlat-sat" sistemine uygun bir isim daha buldu.

Partizan altyapısında forma giyen 17 yaşındaki Ensar Brahic ile ilgilenen Fenerbahçe, oyuncunun potansiyeline inanıyor.