Fenerbahçe'de Altay Bayındır bilmecesi! Beklenti büyük
Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, teknik Direktör Jesus’un oynattığı futbol hem taraftara hem de futbolculara keyif veriyor. Böyle olunca da iştahlı oyun ve bol gollü galibiyetler geliyor. Son dönemde Altay'ın hatalı goller yemesi ise düşündürüyor. Derbide ise Altay'dan beklenti büyük...
Süper Lig'in 8. haftasında tüm gözler Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine çevrildi. Fenerbahçe cephesinde gol yollarında iştahlı oyun sevindirirken aksayan en önemli noktanın kale olduğu düşünülüyor.
Orta saha ve kanatlarda ofansif anlamda çok fazla alternatifi bulunan Teknik Direktör Jorge Jesus’un derbi öncesi 11’ini kestirmek bir hayli zor. Dört ismin yeri garanti; Altay, Szalai, Arao ve Ferdi. Ferdi’nin de pozisyonu kesin değil. Geriye kalan 7 isim içinse adaylar çok fazla. Bu yüzden, “Benim ideal kadrom yok” diyen teknik patron Jesus’un yine beklenmedik bir kadroyla derbiye çıkıp, rakibi şaşırtma ihtimali yüksek görünüyor.
2020 yılında Trabzonspor 'la sözleşme yenilemeyen ve Fenerbahçe 'ye imza atan Filip Novak'ın, Sarı-Lacivertliler'deki macerası pek istediği gibi gitmedi. Kanarya'da bu sezon kadroda düşünülmeyen ve lisansı çıkartılmayan Çek oyuncu ile gün içerisinde karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı açıklanmıştı.
Fenerbahçe'nin sezon başında PSV Eindhoven'dan 4 milyon Euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Bruma, teknik direktör Jorge Jesus'un kararıyla Süper Lig ve Avrupa kadrosuna dahil edilmedi.
Bruma'nın takım arayışında olduğu iddia edilmişti fakat Jesus'un Portekizli futbolcuyu yeniden kadroya kazandırmanın planlarını yaptığı belirtildi. Bruma'nın Fenerbahçe'de yeniden 11'e dönmek için çalışmalarını yoğun bir tempo ile sürdürüğü belirtildi.
Portekizli futbolcunun, Ekim ayının ilk haftasında takımla çalışmalara başlayacağı iddia edildi.
Jesus'un ilk amacı imha
Altay son dönemde hatalı goller yerken, milli takımda da bu düşüşü sürdü. Bu nedenle Altay’ın performansı derbi için belirleyici olacak. Kendisinden bu maçta beklenti büyük. Teknik heyet de Altay’ın moralini yukarıya çekebilmek, saha içi eksiklerini gidermek adına büyük çaba sarfediyor.
Fenerbahçe’de derbi öncesi savunmada sıkıntı yaşanıyor. Serdar Aziz uzun süren sakatlığını atlatsa da derbideki durumu belirsizliğini koruyor. Form grafiği yakından takip edilen tecrübeli futbolcunun kadroya girememesi halinde taşlar yerinden oynayabilir. Çünkü Luan Peres sakatlığı sebebiyle derbide forma giyemeyecek. Serdar da olmazsa kadroda sadece iki stoper kalacak.
Üçlü dizilişte üç stopere ihtiyaç duyuluyor. Serdar yetişmez ya da maç içinde sakatlanırsa ki ilk Kiev maçında ikinci yarıya çıkamamıştı, Arao’nun desteği gerekecek. Bu da orta saha yapısını etkileyebilir. Bunun yanısıra King’in de durumu yakından takip ediliyor. Teknik Direktör Jesus’un en önemli isimlerinden olan futbolcu sakatlığı sebebiyle milli takımdan erken ayrılmıştı.