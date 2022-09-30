Fenerbahçe'de Altay Bayındır bilmecesi! Beklenti büyük

Jesus'un ilk amacı imha

Altay son dönemde hatalı goller yerken, milli takımda da bu düşüşü sürdü. Bu nedenle Altay’ın performansı derbi için belirleyici olacak. Kendisinden bu maçta beklenti büyük. Teknik heyet de Altay’ın moralini yukarıya çekebilmek, saha içi eksiklerini gidermek adına büyük çaba sarfediyor.

Fenerbahçe’de derbi öncesi savunmada sıkıntı yaşanıyor. Serdar Aziz uzun süren sakatlığını atlatsa da derbideki durumu belirsizliğini koruyor. Form grafiği yakından takip edilen tecrübeli futbolcunun kadroya girememesi halinde taşlar yerinden oynayabilir. Çünkü Luan Peres sakatlığı sebebiyle derbide forma giyemeyecek. Serdar da olmazsa kadroda sadece iki stoper kalacak.