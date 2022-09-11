Fenerbahçe'de Arda Güler paniği! Yönetim Jorge Jesus ile görüştü
Fenerbahçe sezona Şampiyonlar Ligi ön elemesi haricinde iyi başladı. Jorge Jesus'un kurduğu takım beklentileri karşılıyor ancak yönetimin Arda Güler ile ilgili endişeleri söz konusu. Geçen sezonki kadar süre alamayan Arda'nın sözleşmesindeki serbest kalma maddesini bilen Ali Koç ve ekibi, Jorge Jesus ile özel olarak görüştü.
145 dakika oynayabildi
Arda Güler, İsmail Kartal döneminde oyuna sonradan girdiği hemen her maçta skor katkısı vermişti. Bu sezon da hazırlık kampında kendini yeni teknik direktör Jorge Jesus'a kanıtlayan Arda, buna rağmen geniş kadroda süre bulamıyor. Henüz ligde kayda değer bir şans bulamayan Arda, sadece Slovacko karşısında 90 dakika forma giydi ve toplamda 145 süre aldı.
O madde korkutuyor
Yönetim ise Arda'nın sözleşmesindeki "En az 1500 dakika oynamazsa 5 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi nedeniyle endişeli. Arda'yı bu paralara kaptırmak istemeyen Fenerbahçe'de Ali Koç ve ekibi, Jesus'la özel bir görüşme gerçekleştirdi.
"Elden kaçmasın"
Arda Güler'in sözleşme durumunu Jesus'a bildiren Koç, oyuncunun parlak bir geleceği olduğunu ve 5 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin aktif hale gelmeyecek şekilde kullanılmasını istedi.
"Şans bulacak"
Takvim'deki habere göre Jesus ise "Arda'nın iyi bir oyuncu olduğunu farkındayım ancak sistemi oturttuk ve bir düzen var. Bunun sekteye uğramaması için direkt ilk 11'e yazamıyorum. İlerleyen haftalarda şans bulacak. Kupa'da da oynayacak" dedi.
Jesus'un sözü akıllarda
Jesus'un kadroyu devamlı dönüşüm içerisinde kullanmasına rağmen Arda'ya henüz ciddi dakikalar vermemesi yönetimi bu görüşmeye itti. Portekizli hocanın "İdeal 11 yoktur, müsait 11 vardır" sözünden ötürü Arda'nın da bu sirkülasyon içerisine dahil edilmesi bekleniyor.
Beklenti büyük
Arda, en az 1500 dakika oynarsa ise serbest kalma maddesi 17.5 milyon euro olacak. Fenerbahçe yönetimi Arda Güler'den hem performans hem de bonservis getirisi olarak çok şeyler bekliyor.