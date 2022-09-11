Fenerbahçe'de Arda Güler paniği! Yönetim Jorge Jesus ile görüştü

"Şans bulacak"

Takvim'deki habere göre Jesus ise "Arda'nın iyi bir oyuncu olduğunu farkındayım ancak sistemi oturttuk ve bir düzen var. Bunun sekteye uğramaması için direkt ilk 11'e yazamıyorum. İlerleyen haftalarda şans bulacak. Kupa'da da oynayacak" dedi.