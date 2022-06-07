07 Haziran 2022 - 07:43 Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de Ozan Tufan sorunu çözülüyor! Yeni takımı belli olmak üzere
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Fenerbahçe'nin sezon başında Premier Lig ekibi Watford'a kiraladığı ve satın alma opsiyonu koydurarak para kazanmak istediği Ozan Tufan, sarı lacivertlilere geri dönmüştü. İsmail Kartal'la ters düşüp kadro dışı kalan Ozan, affedilmemişti. Ozan'ın yeni durağı netleşmek üzere.
07 Haziran 2022 - 07:43 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve hala affedilmeyen Ozan Tufan'ın takımda kalma ihtimali ortadan kalktı. Jorge Jesus'un da gönderilmesini istediği Ozan, İngiltere'ye dönüyor.
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin istediği Ozan'da sona gelindi.
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İngiltere'de yayın yapan 'Hull Live'ın haberine göre, bir süredir görüşülen Ozan Tufan transferi bitmek üzere. Hull City'nin istediği Ozan için Fenerbahçe kolaylık sağlayacak. Ozan bonservisiyle Hull'a gidecek.
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Yarım sezonluk Watford macerası yaşayan oyuncu, fazla forma şansı bulamadığı için devre arasında Fenerbahçe'ye dönmüştü. Watford ligden düşünce de satın alma maddesi ortadan kalkmış ve Ozan, Fenerbahçe'de kalmıştı.
27 yaşındaki oyuncunun 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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