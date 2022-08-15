Fenerbahçe'de Szalai'nin yerine gelecek isim belli oldu!
Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verildi. Sarı-lacivertliler birçok futbolcuyla kadrosunu güçlendirirken, Attila Szalai'ye taliplerin çıkması üzerine stoper mevkiine alternatif arayışlarına geçmişti. Kanarya, Macar stoperin ayrılması halinde yerine gelecek olan ismi belirledi.
Takvim'in haberine göre; bu ismin Fluminense'de forma giyen Nino olduğu bildirildi.
Yönetim, Kim Min-Jae'nin kaybının ardından Szalai'yi bırakmamak için elinden geleni yapıyor. Kanarya, 15 milyon Euro'nun altındaki tekliflere sıcak bakmıyor.
Son olarak Premier Lig ekibi West Ham United, Attila Szalai için 10 milyon Euro'luk teklifini 11 milyona çıkartmıştı. Ancak bu teklif de sarı-lacivertli kurmaylar tarafından yeterli bulunmadı. İki kulübün ortak bir noktada buluşmasının da olası olduğu ifade ediliyor.
Fenerbahçe'nin Szalai'nin alternatifi olarak belirlediği Nino'nun Fluminense'de 2 yıllık daha sözleşmesi var. Ancak Jorge Jesus'un yakından tanıdığı Brezilyalı stoperin İstanbul macerasına sıcak baktığı ifade ediliyor.
6.5 milyon Euro piyasa değeri olan Nino, Attila Szalai ile benzer özelliklere sahip bir stoper. 6 kez Brezilya U23, 6 kez de Brezilya Olimpiyat takımında forma giydi.