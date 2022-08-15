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FutbolFenerbahçe'de Szalai'nin yerine gelecek isim belli oldu!
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15 Ağustos 2022 - 09:01Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Szalai'nin yerine gelecek isim belli oldu!

Futbol

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Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verildi. Sarı-lacivertliler birçok futbolcuyla kadrosunu güçlendirirken, Attila Szalai'ye taliplerin çıkması üzerine stoper mevkiine alternatif arayışlarına geçmişti. Kanarya, Macar stoperin ayrılması halinde yerine gelecek olan ismi belirledi.

15 Ağustos 2022 - 09:01 Son Güncelleme:
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Takvim'in haberine göre; bu ismin Fluminense'de forma giyen Nino olduğu bildirildi.

Yönetim, Kim Min-Jae'nin kaybının ardından Szalai'yi bırakmamak için elinden geleni yapıyor. Kanarya, 15 milyon Euro'nun altındaki tekliflere sıcak bakmıyor.

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Son olarak Premier Lig ekibi West Ham United, Attila Szalai için 10 milyon Euro'luk teklifini 11 milyona çıkartmıştı. Ancak bu teklif de sarı-lacivertli kurmaylar tarafından yeterli bulunmadı. İki kulübün ortak bir noktada buluşmasının da olası olduğu ifade ediliyor.


Fenerbahçe'nin Szalai'nin alternatifi olarak belirlediği Nino'nun Fluminense'de 2 yıllık daha sözleşmesi var. Ancak Jorge Jesus'un yakından tanıdığı Brezilyalı stoperin İstanbul macerasına sıcak baktığı ifade ediliyor.

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6.5 milyon Euro piyasa değeri olan Nino, Attila Szalai ile benzer özelliklere sahip bir stoper. 6 kez Brezilya U23, 6 kez de Brezilya Olimpiyat takımında forma giydi.

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