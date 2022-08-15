Fenerbahçe'de Szalai'nin yerine gelecek isim belli oldu!

Son olarak Premier Lig ekibi West Ham United, Attila Szalai için 10 milyon Euro'luk teklifini 11 milyona çıkartmıştı. Ancak bu teklif de sarı-lacivertli kurmaylar tarafından yeterli bulunmadı. İki kulübün ortak bir noktada buluşmasının da olası olduğu ifade ediliyor.



Fenerbahçe'nin Szalai'nin alternatifi olarak belirlediği Nino'nun Fluminense'de 2 yıllık daha sözleşmesi var. Ancak Jorge Jesus'un yakından tanıdığı Brezilyalı stoperin İstanbul macerasına sıcak baktığı ifade ediliyor.