28 Aralık 2022 - 10:17 | Son Güncelleme:
Fenerbahçe'den forvete takviye: Ya eski Beşiktaşlı ya eski Trabzonsporlu!
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Fenerbahçe'nin ara transferde kadrosuna forvet katması neredeyse kesin. Birçok isimle temasını sürdüren yönetim, Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda bir oyuncuyu kadrosuna katacak. Öne çıkan iki golcü ise Türkiye'ye hiç de yabancı değil.
28 Aralık 2022 - 10:17 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun uzun süreli sakatlığı sonrası forvet ihtiyacı doğmuştu. Batshuayi, Valencia, Joshua King ve Serdar Dursun'un yanına bir oyuncu daha eklemek isteyen sarı lacivertlilerde gündemde birçok isim var.
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Beyaz Futbol programı yorumcusu Sinan Engin ise iki oyuncuya teklif yapıldığını açıkladı: Vincent Aboubakar ve Alexander Sörloth.
İddiaya göre Fenerbahçe, Süper Lig'de daha önce forma giymiş bu iki isimden sadece birini almak istiyor.
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Oyuncuların ücretleri yüksek gelirse bu kez daha genç ve potansiyelli isimler yönelinecek. Yönetim, Jorge Jesus'un Brezilya ve Portekiz'de gözüne kestirdiği golcü listesine odaklanacak.