Fenerbahçe'den forvete takviye: Ya eski Beşiktaşlı ya eski Trabzonsporlu!

Beyaz Futbol programı yorumcusu Sinan Engin ise iki oyuncuya teklif yapıldığını açıkladı: Vincent Aboubakar ve Alexander Sörloth.

İddiaya göre Fenerbahçe, Süper Lig'de daha önce forma giymiş bu iki isimden sadece birini almak istiyor.