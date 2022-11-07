Fenerbahçe'den Joao Pedro kararı! Kritik tarih ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin Cagliari'den transfer ettiği Joao Pedro henüz beklenen etkiyi yapamadı. İtalya'daki son sezonunda 13 gole imza atan ve son yıllarda çift hanelerden düşmeyen Pedro, skorer kimliğini Fenerbahçe'de henüz bulamadı. Sarı lacivertliler, Brezilyalı oyuncu için kritik tarihi belirledi.
Fenerbahçe sezon başında ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kaptığı Joao Pedro'dan önemli işler bekliyor. Henüz ne skor ne de oyun olarak büyük bir etki bırakabilen Pedro, 13 maçta 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.
31 yaşındaki oyuncunun hala takıma verebileceği şeyler olduğuna inan Jorge Jesus, öğrencisini Dünya Kupası arasında daha sıkı hazırlayacak.
Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra sakatlık yaşayan Pedro, bir süre takımdan ayrı kalmış sezon başı kampını kaçırmıştı. O dönemde hem adaptasyon hem de fizik kapasite olarak takımın gerisinde kalan tecrübeli oyuncu, Fanatik'teki habere göre, bu açığını Dünya Kupası arasında giderecek.
Teknik heyetin beklentisi turnuva arasında Pedro'nun öncelikle fizik olarak maksimum kapasiteye ulaşması. Ardından Cagliari'deki skorer kimliğini geri kazanması beklenen Pedro, Jesus'un çok yönlü oyununda hücumda kendi rolünü bulacak.
Cagliari'de takımın yıldızı ve hücumun ana ögesi olan Pedro, Fenerbahçe'de ise daha çok rotasyon oyuncusu ve çarkın dişlilerinden biri olarak görev yapıyor. Tecrübeli oyuncunun bu role alışması bekleniyor.